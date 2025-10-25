ジャックオランタンで「成長記録」→まねしたくなるアイデアに1.2万いいね「素敵」「これ可愛いです」【ママリ】

子どもの成長に感慨深い思いに浸る

えびさんは、あるナイスな方法で我が子の成長を思い出として残しています。Xで話題になっている投稿がこちらです。

ⒸAB_sumi41

1年前と比較🎃



こんなに大きくなったんだね👣✨

わが子の小さな小さなかわいい足跡が、去年よりも一回りぐんと大きくなっていて、足跡を見ているだけで胸がじんわりと温かくなる瞬間ですね。ママの手のひらにちょこんと収まるくらいの、あのとてつもなくかわいい小さな足が…もうこんなに成長したなんて…とついつい涙ぐんでしまいそうです。





子どもの成長は本当にあっという間…足跡ハンコ、子どもの成長をリアルに感じられるので、とてもステキな方法ですね。この投稿には「素敵なアイデアですね！足形をとってから切り取る感じですか？作り方知りたいです！！」「これ可愛いです ナイスアイデア過ぎます」といったリプライがついていました。子どもの成長記録にぜひ真似してみたいと思う投稿でした。

