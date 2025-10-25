隣人が家の境界にバスケゴールを設置 → 注意した結果、とんでもない展開に…【ママリ】

家同士の境界近くにバスケットゴールを設置した隣人、苦言を呈したらさらなるトラブルに

日々の生活の中で、思わずショックを受けてしまうようなできごとに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というエピソード投稿がたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したショッキングなエピソードを3選でご紹介します。

自分の家の庭にバスケットゴールを設置する。

近所に迷惑にならないようにすればいいと思います。



我が家の境界線近くに設置され、ネットもなく、１メートルのフェンスしかありません。

その家の庭は狭くなく、庭の中心にバスケットゴールを設置すれば被害を受ける心配もなくなります。

今後のトラブルをさけたく、あまりにも我が家に近いので、隣に言いましたら、

自分の家の庭だからいいだろだそうです。

ボールも付く音もお互い様。

結局自分の家のことしか考えていない感じです。



バスケットゴールの位置を言っただけなのに、旦那に苦情を夫婦で言いにきました。

私が悪者扱いされ大変嫌な思いをしました。

仕方なく謝りましたが。



隣の家の境界線近くにバスケットゴールをつける家の人ってご近所トラブルなんて考えていないのでしょうか？

私は悪いことしたのでしょうか？ 出典：

隣人の主張は確かにその通りなのですが、跳ねたボールが投稿者さんの家に飛んでくる可能性が十分にありますし、今後トラブルに発展する可能性も…。



投稿者さんは決してバスケットをするなと言っているわけでもなく、トラブルを防ぐために話をしたとのことですが、夫婦で言い返されてしまい困った状況になってしまったようです。

隣人の行動にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「被害が出たら弁償してもらうと伝える」という意見がありました。

バスケットボールをすると言う事はコンクリートにボールを打ちつけてやるんですよね？？

普通にうるさいです。



また万が一の事を考えて

はじめてのママリさんは心配で伝えたのに

怒るってなに？！って思います。

音は我慢しますが、

被害が出た時は弁償なり、しっかり対応してもらいます。

ぐらいは伝えていいと思います。 出典：

隣人の家のことですからどこにバスケットゴールを設置してもいいものの、何かあった時にはしっかりと弁償してもらいたいですよね。壊されたくないものはできる限り移動させるなど、こちらとしてもできる限りの自衛も必要でしょう。不本意ではありますが、隣人の対応に期待できない以上、こちらが先回りするしかないかもしれませんね。



他にも「非常識」という意見がありました。

近所にバスケゴール設置してるお家ありますが、1軒は畑に向けて、もう1軒は自宅に向けて設置し、どちらも周りにネット張ってますょ！



お隣さん非常識です。 出典：

できる限りの対策をしてくれればいいものの、まったくその様子が見られないのは気になりますね。



自宅敷地内だからと言ってしまえばそれまでですが、飛んできたボールや騒音に関しては周囲の住人にも迷惑をかける可能性があります。お互いが気持ちよく生活できるように周りへの配慮は必要ですよね。ご近所付き合いについて考えさせられる投稿でした。

「早く乗れって言ってんだろ」不審な車にしつこく追われ…子ども3人を守った母の緊迫体験談

小学3年生の息子の野球練習へ行くのに暑かったのでバスで行くか～となりバス停で待ってたら、こっちをジロジロみながらゆっくり通り過ぎてく車がいまして、



変な車だなーっておもっていたらバス停の近くまで戻ってきて、みんな暑い中大変だから送っていくから早く乗りなーって言われ、



いや大丈夫ですと言ったら、いいから早く乗りなってしつこく言われ、怖くなってこれはヤバいやつだとおもって子供ら3人に、今すぐバス停の後ろの家の玄関に逃げてって言って私も逃げたら、



車がバックしてきて目の前まできて、いいから早く乗れって言ってんだろ怖がんないでさ～暑いから乗せてくって言ってんだから早くこいって口調変わりまして、



これはヤバいなとおもって知らない人の家だったけどここ私んちなので本当に大丈夫ですと言うといなくなりました。 出典：

車の中から子どもたちに声をかけてきた人。保護者としては車の中からの声掛けはびっくりしてしまいますよね。しかも、この車から声を声をかけてきた人は、投稿者さんや子どもたちが逃げても付いてきて「車に乗れ」と言い続けたそうです。



これは恐怖を感じるできごとですよね…。

本当に本当に怖くてパニックになりながらも、子供達に不安を与えてはダメだとおもい必死に守りました。



警察にも去った後すぐに通報しパトロールしていただきました。



みなさんが同じ状況だったらどうされていましたか？ 出典：

今回のできごとに強い恐怖をいだいた投稿者さんは、その後、警察へも通報。警察もパトロールをしてくれたようです。こうしたことがあった場合どうしますか？とアプリ上で質問を投げかけた投稿者さん。



もしもあなたなら、どんな対応をしますか？

「無事でよかった…」怖さに共感の声が集まる

怖い思いをした投稿者さんへは「とにかく無事でよかった」という声が寄せられていました。また、機転のきいた行動を称賛する声もありました。

めちゃくちゃ怖い思いされましたね！！

でもよく機転を効かせて子供たち守りましたね😭

すごいです👏👏👏

たまたま仲の良い人が声かけてくれたならお言葉に甘えるかもしれませんが、そんな急にきた知らん人の車なんか怖くて乗れないです💦

ご無事で何より...！！ 出典：

子どもには「知っている人の車でも乗らないように」と言われる昨今。知らない人の車なんてどんな事情でも乗れませんよね。投稿者さんがその場にいたわが子以外であろう子も一緒に守ってくれたのは、保護者からすると本当にありがたいことですよね。

おせっかいおばさんなので、困っていそうな人見かけたら、声かけちゃう人です。

でも、もちろん断られたら、サッと引きますが💦



でも、そんなにしつこく言われたら怖いですよね。 出典：

困っていそうな人がいたら声をかけてしまうという方の声もありました。もしかすると不審に見えた男性も善意があったのかもしれませんが、それにしても「車に乗れ」と言うのは今の時代、かなり警戒されてしかるべきな声掛けに感じてしまいます。



また、守る側からすれば、こうした「困っていそうな人を助ける」という人が周囲にいてくれるのはうれしいところ。子どもたちには「困ったら周辺の店舗などに逃げ込む」「知っている保護者がいる近くの家に逃げる」など、人を頼る手段も教えたいですね。



怖い思いをした投稿者さんと子どもたち。今後はこうした思いをしないことを願ってやみません。

集合住宅で騒音トラブル「20時のシャワーで苦情」嫌がらせを受けてつらい

シングルマザーの子供2人と住んでいます。



引っ越しのご挨拶に伺った際に、

下の方から９時以降は静かにしてほしい。

うちの主人は夜中に起きて仕事を行くことがたまにあるから、寝不足になると困る。



と言われて、毎日１８時に帰ってきて２０時には寝かしつけをして２０時半には子供達は寝ています。



毎日家帰ってきて寝るまでのあいだ２時間ほどしか活動していません。

ですが、引っ越してから毎日のように、１９時、１９時半など、子どもたちがご飯を食べてお風呂のお湯を沸かしてる間おもちゃで遊んでいるたった３０分ほどだけの時間に、ドンドンドンドンと、されます。。。💦



前子供たちを先に寝かせ、２０時にシャワーを私が浴びたところ、ドンドンドンドンとならされ、音が響くのは申し訳ないのですが、流石にそこまでされると、こちらも生活ができません💦



管理会社の方からも、下の方から苦情きたから、防音してくださいと言われ、できる限りの床対策もしましたし、子供達もできるだけ塗り絵等させて過ごさせているのですが

もうこちらもできることがなく、毎日のように家帰ってきて１時間後とかにドンドンドンドンとされると、気が張って仕方がありません。





下の方は犬を飼っており、奥様は常に家におります。

子供たちを寝かせた後いつも保育園と幼稚園の支度と、お弁当のおかずと自分の仕事の準備をしているのですがその間、ずーっと犬の鳴き声が止まらなく

私も、うちは子供いるし、お互い様だろうと思っていたのですが、夜の2２時ころに散歩に出かけたりして外でずっとわんわんわんわんと騒いでおります。昨日もでした💦

こちらも、管理会社さんの方へ、伝えるべきでしょうか？



今すぐに引っ越すことはできないので来年の夏までには引っ越そうかなと検討していたのですがその間、毎日ドンドンされることを気にしながら常に気を張りながら生活しなければならないのかと億劫です。



正直、夜中に起きて仕事行くこともあるからと言われましても、こちらも、日中毎日仕事行っているので家にいなく、８時には寝かしつけをしておりますので、そんな事情知ったこっちゃないです💦



仕事で疲れたとかよりも、下の方への気張りで毎日クタクタです。



皆さんならどうしますか？ 出典：

同じ集合住宅に暮らす住民と騒音トラブルになっているという方の悩みです。子育て中、周囲に音が漏れないように気を張るのは疲れますし、対策をしても解決しないのでは疲れますね。また、下の階に住む方が出す音にも悩んでいるようです。



「毎日クタクタ」とこぼす投稿者さんに対して、どんなアドバイスが寄せられたのでしょうか。

引っ越す？相手の騒音も訴える？さまざまな声

お互いの思いやりが大切な集合住宅での生活ですが、相手ともめてしまうと大きな悩みのもとになってしまいますよね。投稿者さんの悩みに対し、ユーザーからはさまざまな声があがりました。



まずは、近くに住む人ともめてしまった以上、自分なら早めに家を出て引っ越すという声です。

私なら早めに引っ越します。。次は一階に住みます、、。お互い様だとは思いますが、 出典：

投稿者さんはシングルマザーでなかなか家が見つからない中でやっと探し出したお部屋だったそう。そんな背景がある中すぐに引っ越すのは容易ではないかもしれませんが、今すぐトラブルを回避するにはもっとも手っ取り早い手段かもしれません。



この回答のほか、もめた相手の騒音についても管理会社に相談すべきという意見もありました。

ペット可なんですか？

犬の件、管理会社に言っていいと思います！

あちらも、かなり迷惑だと思うんですが😩 出典：

相手ばかりが管理会社に連絡している現状に対し、自分も困っていることを伝えるのは一つの手段かもしれません。管理会社としても片方の声だけを聞くのではなく、双方の困りごとに耳を傾けてくれるといいですよね。



一方、管理会社に連絡するのは火に油を注ぐのでは？という意見もありました。

私なら苦情入れないです。

今の時代何されるか分からないので引っ越すまで我慢します。

多分犬の事を言うと尚更キレられるというか、嫌がらせしてくると思います。 出典：

管理会社を通じて騒音を指摘された住民が、さらに過激な行動に出てしまったら怖いですよね。投稿者さん宅には小さな子どもがいることを考えると、もめる原因を増やすのは得策でないという考え方も理解できます。

「管理会社に相談します」第三者を交えて解決へ

さまざまな意見を受け、投稿者さんは以下のように返信していました。

本日は仕事帰ってきて３０分後に、バンバンバンバンと響き渡る音が５分ほど続き、こるぁうるせぇんだよこらぁっと、言葉がずっと続いておりシングルマザーですので怖くて、管理会社の方へ相談することにします 出典：

下の階の住民の言動に恐怖を覚え、管理会社に相談するとのこと。仕事から帰宅してすぐにこうした状況になるのはつらいですよね。



管理会社が間に入ることでトラブルが収束に向かうことを祈るばかりです。誰にでも起きうる近隣トラブルについて、参考になる投稿でした。

