義実家からの“連休ど真ん中”指定、もうやめて！私の理想は、年3回なのに…【ママリ】

実家にはいつでも行きたいけど義実家には…

実家、義実家のそれぞれの訪問頻度についてです。



両家とも電車で1時間半ちょい（ドアtoドアで2時間）程の距離に住んでいます。



ただ私の両親は運転が好きなので、孫に会いたさで突然車でやってきたり、私たちが電車で行くと半分くらいの所まで迎えに来てくれて、電車に実際乗ってる時間は30分くらいになってます。



義実家は遠出の運転はあまり、のようで会う場合は電車で、こちらに来てというスタンスです。（親戚も近くに住んでいる人達が多いため呼びたいみたいです）

途中まで迎えに来るなどはして貰えないので片道2時間です。



また、義父が連休しか変わったことをしたくないタイプの人のようで

会えないか打診をされる日が毎回、3連休の中日です...

1ヶ月以上先に、夫へこの日会いませんか？と連絡が来るので予定が無く断りずらいです。



普通の土日ならまだ、許せるのに...

連休の度、ではありませんが2回に1回くらいのペースです。



私の親は平日休みもあるため突然、今から行っていい！？という感じでひょっこり来ます。



私自身、先の予定が埋まっていると億劫になるタイプなので1ヶ月も先の連休に予定が埋められると萎えます。

中日というのも腹立ちます笑





今回、11月の3連休で会いますが

次は義父の親戚と元旦、また義母の親戚のお披露目会でお正月はもう1回会うと思います。

そうすると周期的に、2月末にある3連休に、絶対声がかかると思うんです...





旦那には、連休は家族で出かけたいなーとか言ってみようとおもいますが

年の半分、連休を奪おうとしてくるの罪深いと思いませんか。家族の時間を奪わないで欲しいです、、



仮に、その日は水族館行こうと思ってるんだよね...というような断り方をした場合、ご一緒したいわあ～と言われるのが1番恐怖です。（義母はその傾向があります、、）





孫に会いたい気持ちは、両家同じだとは思うのですが

実家の方は平日にサクッと会えるしやっぱり気持ち的に気負わなくていいので いつでもokと思ってしまいます。

実家は連休に会いたいなども言ってこないので、、





涼しくなってきて子供も出かけられるようになってきたので

旦那が仕事の平日に私と子供だけで行ったりすると思います。

なので月1程度会うと思います。



ただ義実家が、それをずるいと思うタイプなのです、、

なんだか張り合って来ます。

11月の連休も、わたしが10月実家に帰ったことを聞いて 羨ましい会いたいと決まりました...（義母が旦那へしょっちゅうLINEしてるので雑談で旦那もなんでも言ってしまうんです💦実家に行ってることとか筒抜けです、、）





嫁の実家とじゃ会う頻度は変わるのはしょうがないと思いませんか？

だったら、普通の土日にあちらから赴いてくれればまだ許せますが

同じ頻度で会いたいが、連休でしかもあなた達が家に来てねってスタンスなのは流石に腰が重すぎます笑



旦那は、私が実家に帰るのも別にいいし、義実家が連休に来るのも別にいいって感じです。

ただ親孝行はしたい思いが強いひとなので、私が連休断ったら自分の親は会わせてるのに？と不満を持ちそうです。







私の理想は実家月イチ、義実家は年3～4回です。

私の実家は平日に行きます。義実家は大型連休など家族の時間を使って会いに行くので、この頻度じゃだめなんでしょうか。

そしてこれを、義父母、夫に理解してもらえるものでしょうか。



なにか発言して 実家に帰りずらくなるのは面倒くさいので、何も言われないで帰省するために 義実家の方も我慢すべきなのか、、、



私の性格が悪いのですが、、、

気を使わない実家はいつでも会いたい、義実家は大型連休だけで勘弁してくれ。これが正直な気持ちです。





角が立たないで上手くコントロールしたいです笑

張り合ってくる義実家にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

義両親クソ面倒ですね！！



私なら普通にキレます‼️

それなら実家に合わせるように平日に来てもらってと言います笑



連休なんてやだし、わざわざ時間かけて行くのも嫌です！



多分どりーむさんが優しいから、言えば来てくれる、会えると思ってるんです！

私は義母に嫌われるためにずっと会うの断り続けてます！



私もたまに平日母が来ますが、旦那にそれは話してません笑



わざわざ平等にする必要ある？

なら育児も平等じゃない？と思います😆😆

旦那には好きに飲みに行っていいけど、義実家に会うのは年に1.2回、それ以上会いたいなら1人で行けと言ってます笑笑



義両親には普通にこの日家族で出かけたいと言えばいいし先のことはまだわからないとか理由つけて断り続ければ、少しは理解してくれませんかね💦

全然、連休は家族でお出掛けする予定なので、と言って訪問はパスすれば大丈夫です😊

一緒に…と言ってきたら家族だけで行きたくて。ってハッキリ言ってもそんなに角は立たない気がします！

もしくはただ、予定があるって言うだけでも。

気まずかったらしれっとウソついて回避したり。(友達と出掛ける、など相手がいる風を装ったり)

そんな感じで自分が行きたくない時、私は気にせず断っちゃいます😂



でもまだお子さん小さいうちは可愛いので特に会いたいんですよね🧡定期的に会って孫の成長を見たい気持ちも分かります🥺

そのうち子どもの習い事や予定で会う機会はぐんと減ってくるので、今のうちと思われてるのだと思います。



「実家と義実家を平等に扱うのは無理がある」という意見には、思わずうなずいてしまいますよね。義両親は家族ではあっても、やはり他人。どうしてそこまで気を使わなければいけないのか…と感じてしまうのも自然なことです。



三連休の中日など、明らかに気が進まない日には「行けません」とはっきり伝えるのも一つの方法です。「その日は難しいけれど、この日なら行けます」と代替案を出せば、角も立ちにくいでしょう。



どうしても会いたければ義両親のほうから来るはず。気持ちを抑えて無理に合わせるよりも、自分が心穏やかに過ごせるペースを大切にしたいですね。

