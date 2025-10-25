◇第53回世界体操競技選手権大会(日本時間25日、ジャカルタ)

世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、男子鉄棒の決勝に橋本大輝選手と角皆友晴選手が出場。橋本選手が銀メダル、角皆選手が4位に入りました。

前回大会王者の橋本選手はコールマンやカッシーナなど、スペシャルアンバサダーの内村航平さんも「相当攻めてますね」と高難度の離れ技を次々に成功。しかし着地で踏ん張れず、少し動いていまい0.200減点され、14.733。この時点で全体2位となります。

その後、橋本選手が暫定2位のまま迎えた最終演技者は、同日行われた男子平行棒で世界選手権初出場ながら銀メダルを獲得した19歳・角皆選手。

橋本選手と同じ構成でコールマンやカッシーナを成功。しかし最後のひねり技で持ち損ねるなど、着地でも1歩前に動き得点は14.600で4位となりました。

この結果、橋本選手が銀メダル獲得。「最後は着地勝負だったので、まとめきれなかったのが悔しいですが、試合を通して最後まで終われたので、とてもよかったです。来年は団体がかかってくるので、帰国してからも日本のレベルが上がるように、そして自分がもっと頑張って、来年いい結果を取れるように、悔しさもありながらのいい大会だったと思います」と振り返りました。

平行棒では岡慎之助選手、今回の鉄棒では橋本選手と、五輪金メダリストとの戦いでもあった角皆選手は「日本の中でも争いでもあったので、隣にいるけどライバルみたいな感覚。日本が体操界のトップだと思うので、日本でトップになることを目指して頑張りたい」と今後に向けて意気込みました。