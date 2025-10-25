劇場版「チェンソーマン レゼ篇」×パセラ-コラボで聖地カラオケ女子会♪

「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」のヒットを記念し、カラオケパセラにてコラボイベントが決定しました♡作品の世界観を体感できる限定メニューやオリジナル特典が登場。10月24日（金）～12月2日（火）の期間中、全国のカラオケパセラ13店舗で、いつものカラオケを“作品の余韻”と共に楽しむ特別な時間にしませんか？

キャラクターモチーフの限定メニューが勢ぞろい

今回のコラボでは、「チェンソーの悪魔、甘く出現。」（税込1,320円）や「ポチタと、あまいひととき。」（税込1,320円）といったスイーツ系フードから、「デンジ オレンジソーダ」（税込880円）、「レゼ コーヒー」（税込880円）などのドリンクまで全8品が登場。

作品の世界観を彷彿とさせるビジュアルとネーミングで、写真を撮るだけでもテンションアップ♪予約不要で1名から利用できるのも嬉しいポイントです。

注文特典「オリジナルコースター全9種」ゲットしよう

コラボメニューを1品注文ごとに、ランダムでオリジナルコースター（全9種類）を1枚プレゼント。

特典は選べず、数には限りがあるため早めの来店がおすすめです。※お客さま都合による交換はできません。持ち帰ってコレクションするのも、仲間と集め合うのも◎

テイクアウトメニュー（パセラボ秋葉原館限定）

開催期間は2025年10月24日（金）～12月2日（火）、対象店舗は全国13店舗のカラオケパセラ。テイクアウト対応は「パセラボ秋葉原館」のみで、その他店舗ではルーム利用での注文が前提です。

1名から利用可能なので、ひとりカラオケや女子会、推しトーク会にもぴったり。予約なしでも参加できるので、思い立ったらそのまま訪れてOK♪

今しか味わえない“チェンソーマン×パセラ”体験を♡

作品の世界観を体感できるこのコラボは、期間限定・店舗限定・数量限定の三拍子♡お気に入りのコラボメニューを味わいながら、オリジナルコースターを集めて“映える”時間を楽しんで。

ひとりでも、友だちとでも、推し活としても。10月24日から12月2日までのこの期間、新しいカラオケ体験をぜひ体験してください♪