将来事務所の顔になりそうな「STARTO社所属の若手タレント」ランキング！ 「ラウール」を抑えた1位は？
多くの人気タレントが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）について、オリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は10月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。今回は、30歳未満の若手に限定したランキングを作成しました。
この記事では、「将来、事務所の顔となりそうだと思う『STARTO社所属』の若手タレント」に関するランキングを紹介。どのタレントが上位に選ばれたのでしょうか？
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、Snow Manのラウールさんです。2015年に事務所へ入所したラウールさんは、グループで高いダンスパフォーマンスを披露して人気です。
個人では、端正なルックスとスタイルの良さを生かしてモデル業で大活躍。パリコレをはじめ、さまざまな海外のショーに参加し世界を舞台に活動しています。
また、出演したドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）で見せた演技が評価され、俳優としても人気に。トークスキルも高くバラエティー番組でも活躍し、幅広い世代から支持を集めています。
回答者からは、「カリスマ性あるタレントが事務所を引っ張っていくだろうと感じている」（30代男性／神奈川県）、「ドラマからバラエティーまで幅広く活躍し、STARTO社の顔としてふさわしい」（30代女性／福岡県）、「アイドルだけでなく、才能が豊かで今後も楽しみな人だから」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位には、目黒蓮さんが選ばれました。2010年に事務所へ入所した目黒さんは、ラウールさんと同じくSnow Manのメンバーとして活躍中です。
個人では、ドラマ『silent』（フジテレビ系）や映画『わたしの幸せな結婚』、ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）などに出演して、俳優としてブレーク。現在は、『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に参加し、今後は主演映画『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』の公開も控えています。
さらに、モデルとしても人気で日本人男性初のFENDI ジャパンブランドアンバサダーに就任。多方面で活躍し、日本を代表するアイドルとして人気です。
回答者からは、「木村拓哉さんのような存在になりそうだから」（40代女性／大阪府）、「ある程度の知識もあって、看板として立っても物怖じしなさそう」（20代女性／兵庫県）、「性格も真面目そうだし、あまり悪い評判をきかないから」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
