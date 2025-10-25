昭和37年以降に生まれた男性は、特別支給の老齢厚生年金をもらえないのですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。
この移行をなだらかに行うため、生年月日や性別によって60代前半から年金をもらえるように設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
本来、老齢厚生年金は65歳から支給されますが、この特例制度では、移行期にあたる生まれの方に限って60歳から支給されていました。
ただし、段階的に対象が縮小され、現在では受給できるのは昭和36年4月1日以前生まれの男性までとなっています。
▼特別支給の老齢厚生年金を受給できる人の要件
・男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間（10年以上）がある
・厚生年金に1年以上加入している
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
これらを全て満たすことで、60代前半から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
昭和37年（1962年）以降に生まれた男性は、この「特別支給の老齢厚生年金」の対象から外れています。そのため、例え厚生年金に1年以上加入していても、60代前半での支給はありません。
老齢厚生年金の受給は、原則として65歳からとなります。一方、女性の場合は、昭和41年（1966年）4月1日以前生まれであれば、加入期間などの要件を満たすことで受給できます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：昭和37年以降に生まれた男性は、特別支給の老齢厚生年金を受け取れないの？「昭和37年以降に生まれた男性は、特別支給の老齢厚生年金をもらえないのですか？」（masaruさん）
A：はい。昭和36年（1962年）4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金を受け取れません昭和60年（1985年）の年金制度改正により、厚生年金の受給開始年齢はそれまでの「60歳」から「65歳」に段階的に引き上げられました。
