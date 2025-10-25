これ一枚で2025年らしい着こなしが楽しめる！ トレンドを取り入れた「ロングスカート」を3点ピックアップしました。※画像出典：WEAR

2025年秋冬のスカートスタイル「おさえておきたい3つのトレンド」

2025年秋冬シーズンに大人がはきたいトレンドのスカートは、「太めプリーツ」「サテン」「レース」がキーワード。おすすめの着こなしと共にご紹介します。

1. 太め幅がポイントの「プリーツスカート」


写真ではいているような「太いプリーツのロングスカート」は、ショップにも多く並んでいる今年注目のアイテムです。

細かいプリーツは繊細でフェミニンなイメージですが、太いプリーツはよりクラシックで上品な印象。また、ブラウンの色味ならより今っぽく、「制服みたいに見えない」点も着やすさのポイントです。

ジャストサイズのタートルニットやポロニット、テーラードジャケットなどと合わせると、トラッドな雰囲気できちんと感が出るので、仕事のときにも着られそう。ほかにも写真のように、スウェットを合わせてカジュアルダウンしてもいいですね。

2. エレガントで、はき心地も楽な「サテンスカート」


写真ではいているのは、シルクのような光沢感があるサテン素材を使用したロングスカートです。

しなやかな生地で落ち感があり、細身に仕上げられたナロースカートは、下半身をすっきりと見せてくれます。ウエストがゴム仕様ではき心地が楽なのに、見た目はエレガントなのもうれしいポイント。

「ブラウン＆ブルー」の配色も今年のトレンドです。爽やかなブルーを合わせることで、あたたかみのあるブラウンのコーディネートをスタイリッシュに仕上げてくれます。

3. 繊細なつくりが大人にぴったり「レーススカート」


今シーズンはスカートをはじめ、キャミソールやワンピースなど、レースを使ったアイテムがトレンド。特に、コットン製レースのような素朴でナチュラルなものよりも、ランジェリーを思わせる大人っぽく繊細なレースが人気です。

全体にレースが使われている写真のスカートは、下半身をきれいに見せるマーメイドシルエットで、きれいめに着られるデザイン。裏地がついており、ウエストの後ろ部分もゴムになっているため、快適にはくことができます。

ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)