【2025秋冬】一枚で今っぽコーデが完成！ 大人におすすめ「トレンドスカート」3選
2025年秋冬のスカートスタイル「おさえておきたい3つのトレンド」2025年秋冬シーズンに大人がはきたいトレンドのスカートは、「太めプリーツ」「サテン」「レース」がキーワード。おすすめの着こなしと共にご紹介します。
1. 太め幅がポイントの「プリーツスカート」
写真ではいているような「太いプリーツのロングスカート」は、ショップにも多く並んでいる今年注目のアイテムです。
ジャストサイズのタートルニットやポロニット、テーラードジャケットなどと合わせると、トラッドな雰囲気できちんと感が出るので、仕事のときにも着られそう。ほかにも写真のように、スウェットを合わせてカジュアルダウンしてもいいですね。
2. エレガントで、はき心地も楽な「サテンスカート」
写真ではいているのは、シルクのような光沢感があるサテン素材を使用したロングスカートです。
しなやかな生地で落ち感があり、細身に仕上げられたナロースカートは、下半身をすっきりと見せてくれます。ウエストがゴム仕様ではき心地が楽なのに、見た目はエレガントなのもうれしいポイント。
「ブラウン＆ブルー」の配色も今年のトレンドです。爽やかなブルーを合わせることで、あたたかみのあるブラウンのコーディネートをスタイリッシュに仕上げてくれます。
3. 繊細なつくりが大人にぴったり「レーススカート」
今シーズンはスカートをはじめ、キャミソールやワンピースなど、レースを使ったアイテムがトレンド。特に、コットン製レースのような素朴でナチュラルなものよりも、ランジェリーを思わせる大人っぽく繊細なレースが人気です。
全体にレースが使われている写真のスカートは、下半身をきれいに見せるマーメイドシルエットで、きれいめに着られるデザイン。裏地がついており、ウエストの後ろ部分もゴムになっているため、快適にはくことができます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)