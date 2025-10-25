40歳の男が夢を追いライダーに！ 『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第4話直前あらすじ総まとめ
柴田ヨクサル氏による漫画『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳の男・丹三郎が夢を追う中で「偽ショッカー」事件に巻き込まれる物語です。仮面ライダーを愛する大人たちの本気の“ライダーごっこ”を描きます。本記事では10月25日放送の第4話放送前の、今までのあらすじと感想を紹介！
【動画】初回放送の予告動画
東島の活躍に刺激を受け、彼女も事件に巻き込まれていきます。第3話では東島とユリコが本物のショッカー戦闘員と対峙し、夢と現実が交錯する中、思わぬ存在が現れ物語は新たな展開を迎えることに。
今までの放送には、「いーじゃんこんな大人がいたって！」「このシーンめっちゃ好きで毎日観返しちゃう！」「もうワクワクが止まらなくて面白いわ！！！笑」「まだ序盤だけど、ここ最近のアニメだと1番おもろいかも！」「初代を観たことないのにとてもリスペクトを感じる作品でした」「何故か何回も観てしまう。 噛めば噛むほど味が出るというか」と、大絶賛の感想が寄せられています。
「ユカリスは実は女ショッカー戦闘員だった！ 驚愕の事実とともに襲いかかってくるユカリスだったが、対峙するユリコも対抗する。そんな中、付き合っていた彼女が宿敵だったことを知りショックを受ける三葉の口から、ショッカーとの因縁が語られ……」
25日24時30分よりTOKYO MXとABEMAで放送され、その後順次NetflixやU-NEXTなどでも配信されます。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「いーじゃんこんな大人がいたって！」第1話では、仮面ライダーに憧れる40歳の東島丹三郎が孤独と向き合いながら夢を追う姿が描かれます。グッズを手放し人生の節目を迎える中、「ショッカー現る」のニュースが彼を再び熱くし、第2話では電波人間タックルを目指す高校教師・岡田ユリコが登場。
「最強の仮面ライダーは誰だ」第4話は「最強の仮面ライダーは誰だ」というタイトルで、概要は以下の通りです。
