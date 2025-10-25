「心霊研究家」夫妻、エド＆ロレイン・ウォーレンをモデルに、夫妻が経験したという超常現象・怪奇事件を題材にした、12年の歴史を持つホラー映画、『死霊館』シリーズが、この度公開された『死霊館 最後の儀式』をもって、フィナーレを迎えた。

参考：『死霊館 最後の儀式』シリーズ完結にふさわしい見事な幕引き 朝ドラ×ホラーの完成形に

「ホラー・マスター」の異名をとっていたジェームズ・ワン監督が、プロデューサーのピーター・サフランらとともに立ち上げた『死霊館』シリーズ。『死霊館』（2013年）の続編シリーズや、恐怖の人形アナベル、悪魔のシスターに題材を絞ったスピンオフシリーズも製作され、「死霊館ユニバース」と呼ばれるくらいに、その作品世界は拡大している。

本作は、そんな『死霊館』ユニバース史上最大のオープニング記録を樹立。最後となるウォーレン夫妻の物語を華々しく飾ることとなった。その内容とは、果たしてどんなものだったのだろうか。ここでは、最終章の内容を追いながら、ホラー作品としての率直な評価や、『死霊館』シリーズの締めくくりに与えられた意味について考えていきたい。

※本記事では、『死霊館 最後の儀式』のストーリーを明かしています

シリーズのなかで、さまざまな怪異と対峙してきた、ロレイン・ウォーレン（ヴェラ・ファーミガ）と夫のエド（パトリック・ウィルソン）。最愛の娘ジュディ（ミア・トムリンソン）が大人へと成長した1986年には、心霊研究の人気が廃れ、注目されなくなってきていて、2人がいよいよ引退を決意する状況が描かれる。

ロレインもエドも、新たな仕事を受ける気はなかったものの、やはり今回も成り行き上、ペンシルバニア州のある一家を襲った、凄まじい怪現象の数々に向き合うこととなる。そこでロレインは、若かりし頃に自分を襲い、生まれる寸前の娘ジュディの命を奪おうとした、邪悪な存在との最悪の再会を果たしてしまうのだ。

悪魔の修道女ヴァラクや、アナベル人形など、インパクトの強い怪異のキャラクターが登場し、人気を牽引してきた本シリーズ。今回、実話に基づく“呪物”として登場するのが、「呪いの鏡」である。そのパワーは絶大で、複数の幽霊を使役して家族を襲わせる。また、ジュディの恐怖心を映し出し、あのアナベル人形さえも登場させる。

その力の強大さを最も示しているのが、夫妻の協力者であり友人でもあるゴードン神父が、司教管区のオフィスにて呪いの力に操られる場面だ。神の力が及ぶはずの場所にすら容易く侵入し、十字架を燃やして聖職者を追いつめる呪いの力……。現場から離れたレストランや試着室にも怪異が“出張”してくるように、もはや安全な場所などないことを強調する。

とはいえ呪いの鏡自体は、これまでのアクの強い面々と比べると、かなり地味なことは否めない。なにせ、“鏡”なのだ。フレームに象られた装飾が、ややキャラクター味を感じさせるくらいである。だから、本作に現れるアナベルの役割は、ルーキーのインパクト不足のためにベテランスターが友情出演してくれたような構図になっている印象はぬぐえないかもしれない。

だが最終的には、そんな鏡が業を煮やして荒ぶり、物理的な攻撃をしてくる。この展開は、さすがに予想外だった。「精神系の攻撃だけじゃねえんだぞ」と、呪物そのものが自ら殴りに来るというのは、近年まれに見る怪異表現だといえよう。とはいえ、だからといってヴァラクやアナベルのように、人気キャラクターとして映画シリーズが作られることには、おそらくならないのではないか。

本作のホラー表現の数々は、しっかりと怖いことは確かではあるのだが、やや物足りないというのが正直なところだ。というのも、やはり『死霊館』シリーズが圧倒的だったのは、第1作、第2作を撮ったジェームズ・ワン監督の発想力の凄まじさにあったからだ。

本作でも、例えば電灯を点いたり消したり、視線を往復させるなど、“繰り返し”の恐怖表現を用いていたり、パントリー（食品庫）のスペースの暗がりを利用した、闇への根源的恐怖表現など、効果的なシーンがあった。しかしそれは、ジェームズ・ワン監督がすでに提示していた演出の変奏といった趣きであり、オリジナリティには欠けるという評価に落ち着いてしまう。たしかに『死霊館』シリーズ“らしさ”はあるのだが、すでに開拓された場所にとどまっているのである。

また、いわゆる「ジャンプスケア」といわれる、大きな音響や不気味な顔などで観客にショックを与える演出も多用してしまっているのも、本作の特徴だ。これは好みが分かれるところではあるが、一般的にジャンプスケアは、アイデアが希薄でも観客に恐怖を与えられる点で、安易だと判断される場合が少なくない。ジェームズ・ワン監督は、ジャンプスケア演出をおこなったとしても、そこには必ず新たな意匠、新たな表現へと繋がる革新性が加えられていたはずだ。

それは前作『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』（2021年）同様、マイケル・チャベス監督によるシリーズへのアプローチだといえるだろう。その点では、『アナベル 死霊人形の誕生』（2017年）に抜擢されたデヴィッド・F・サンドバーグ監督の才能が、ジェームズ・ワン監督に迫るものがあったことは言及しておきたい。それでもチャベス監督は、ジェームズ・ワンなどのプロデュース、物語づくりのもとで作品を撮っている。これがワン自身の仕事でもあることも確かなのだ。

クライマックスにおいて呪いの家の全景や内外の様子をワンカットでとらえたアクロバティックなカメラワークは、演出のなかでは大きな見どころだといえそうだ。こちらはジェームズ・ワン監督からというより、『死霊のはらわた』シリーズのサム・ライミ監督風かもしれない。

少なくとも、個人的にはホラー演出よりも、本作が本格的に取り組んだ“家族の物語”の方に印象的なシーンが多かったように感じられる。ジュディの恋人トニー（ベン・ハーディ）の登場により、エドと彼とがユーモラスながら緊張感ある関係となったり、それが変化していく様子、婚約指輪を卓球台に置いたままにしてしまうエピソードは、シリーズのなかで“普通の一家としてのドラマ”を際立たせている。

きわめつけは、ロレインの持つ、おそろしいものを目の当たりにしてしまう能力が、幸せな夫妻の未来を予知することになる趣向だろう。本作では、同じ能力を持ってしまったロレインと娘ジュディとの繋がりが描かれる。ジュディは、その感覚のために子どもの頃から恐怖に追われ、悩まされていた。そんな呪いのような能力が、ここでは完全にポジティブなものとして扱われるのである。

『死霊館 エンフィールド事件』（2016年）の基になったケースを現実的なアプローチで検証したドキュメンタリー、『エンフィールドのポルターガイスト』（2023年）が、Apple TV+にて配信中だが、この作品が指摘するように、怪異というのを科学的な視点から追究していけば、そのオカルト性に疑問符がつくことは避けられない。心霊研究が科学的な分野に進出することで逆に心霊研究家への懐疑や反発が強くなるのも、ある意味当然のことだといえよう。本作での夫妻の社会的立場を描写した箇所は、そのことを表現してもいる。

また、心霊的な感覚や怪異は、“集団幻覚”ととらえられたり、精神的な疾患だと考えられているところもある。とはいえ、劇中のロレインやジュディが、たとえそういった状況にあったとして、それを乗り越えていくストーリーだと本作を解釈することも可能なのかもしれない。だからこそ本作がシリーズに与えた、能力者に与えられる“普通の幸せ”に意味が出てくるのだ。そして、ロレインを守るエド、ジュディを助けるトニーのように、パートナーの存在が、彼女たちをサポートする上で重要となる。

12年にもおよぶシリーズが、ホラー映画としての面よりも、こうしたロレインとエドの協力関係に収斂し、怪異とは隔絶されたロマンティックな表現、パートナーへの献身、家族間の愛情と信頼の描写で幕を下ろすのは、観客にとっても、魔が払われ浄化された気分になるはずだ。その意味において、本作はシリーズのファンにとって意味深いものとなったのではないだろうか。

（文＝小野寺系（k.onodera））