¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¤¬à³Î¿®¥Ð¥Ã¥ÈÅê¤²á¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó1»à°ìÎÝ¡£ºå¿ÀÂ¼¾åðó¼ù¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÊý¸þ¤Ø¤ÎÈôµå¡£¼þÅì¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÅê¤²¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ìÎÝÊý¸þ¤ØÊâ¤½Ð¤¹¤âÂÇµå¤Ï¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¼ºÂ®¤·¡¢±¦Èô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È°ì¿¤Ó¤¬Â¤ê¤º¡¢¼þÅì¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥º¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£