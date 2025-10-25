2人で食事を楽しむ姿を添えて結婚報告！

2021年にアイドルグループを卒業…。元アイドルの結婚報告と犢眇板紘徂忰2ショットに注目が集まっている。

「ご報告です。このたび、ファイヤーサンダーの粼山祐さんと結婚いたしました！」と、お笑いコンビ「ファイヤーサンダー」の粼山祐と結婚したことを発表したのは、アイドルグループ「仮面女子」元メンバーの上下碧。

粼山と食事を楽しむ2ショットをXで披露し、「これからも変わらず、お仕事・プライベート共に全力で努めてまいります」「今後ともどうぞよろしくお願いいたします！」と締めくくっている。

SNS上では「すごい!!!!おめでとうございます!」「どういう繋がり?」「結婚!?めでたい」「まって、まじでびっくりした」「あおちゃんの幸せそうな笑顔が物語ってる」などのコメントが寄せられた。 上下は6月に身長が178.5センチであることをXで告白。プロフィール欄には179センチと記載がある。また粼山は所属している事務所「ワタナベエンターテインメント」のホームページで身長が179センチあることを公表している。