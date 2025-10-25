【J１第35節】京都vs.鹿島の上位対決はドロー決着！ FC東京は４試合ぶりの白星、横浜FMの勝利で新潟のJ２降格が確定
Jリーグは10月25日、J１第35節の８試合を各地で開催した。
首位の鹿島と３位の京都の上位対決は、１−１のドローで決着した。京都は36分にマルコ・トゥーリオの得点で先制。追いかける鹿島は90＋６分、鈴木優磨のゴールで引き分けに持ち込んだ。
17位の横浜FMは、５位の広島と対戦。植中朝日、天野純、ジェイソン・キニョーネスがネットを揺らし、３−０で快勝。残留に向けて一歩前進した。また、横浜FMの勝利により、25日は試合のなかった最下位の新潟と横浜FMの勝点差は15に広がり、新潟のJ２降格が確定した。
柏は横浜FCを２−０でくだし、３連勝を達成。１ポイント差で首位の鹿島を猛追する。FC東京は岡山に３−１で勝利し、４試合ぶりの白星を掴んだ。
J１第35節の結果と予定は以下のとおり。
▼10月25日開催分
浦和 ０−０ 町田
柏 ２−０ 横浜FC
FC東京 ３−１ 岡山
横浜FM ３−０ 広島
清水 １−０ 東京V
名古屋 ０−２ G大阪
京都 １−１ 鹿島
C大阪 ２−０ 川崎F
▼10月26日開催分
新潟 14:00 神戸
福岡 14:40 湘南
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
