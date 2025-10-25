ミュージシャンで俳優の宇崎竜童（79）が25日、ニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演し、日本人であることを実感した楽曲について語った。

「ダウン・タウン・ブギウギ・バンド」のメンバーとして「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」「サクセス」など数々のヒット曲を輩出。日本語ロックバンドの先駆けとして人気になった。

そんな宇崎は少年時代、東京・代々木上原に住んでいたという。近所に米軍基地があり、周囲には駐留米兵も多い環境。文化的な影響も受けたという。「姉2人が7歳上と11歳上で、この2人が好んでFEN（米駐留軍用の英語ラジオ放送）ばっかり聴いているので、その横で僕も聴いていた。英語の曲ばっかり聴かされていた。アメリカかぶれしたガキだった」と振り返った。

バンドを組んでからも、エルビス・プレスリーなど外国の音楽に影響を受けた活動だったが、ある日、出演を許されたホールで予想外のリクエストを受けたという。それは、まさかの昭和歌謡を演奏すること。後の大劇作家つかこうへいさんが仕切るステージだったといい、初日のテーマは美空ひばりさん。「何で俺たちが美空ひばりをやらなきゃいけないの？って。美空ひばりさんの存在はもちろん知ってましたけど、レコードなんか聴いたことなかった」。渡されたレコードを聴き、アレンジのアイデアを考えていると、思わぬことが起きたという。

「どういうアレンジしようかな、仕事だから。何曲か聴いていたら、『リンゴ追分』が流れてきたんですよ。泣いてるんですね、俺が。よく分からない。何で俺、泣いてるのかなって」

子供のころから米国人や文化に心酔してきた宇崎。「子供のころ、“何であの人たちは青い目をしてるんだろう？背が高いんだろう？何で金髪なんだろう？俺は大人になったらあれになる”って決めたんです」。ところが、古き良き日本の歌と、伝説的歌姫の声に魅了されたのか、「（理由が）分からないのに、泣いちゃったから、俺、アメリカ人になれねえな。アメリカ人になるのをやめようと」と、思いを翻したことを明かしていた。