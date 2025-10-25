º´Æ£½Ù¤¬GPÄÌ»»2¾¡ÌÜ¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ãæ¹ñÇÕ¡¢ÅÏÊÕÎÑ²Ì3°Ì
¡¡¡Ú½Å·Ä¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢Ãæ¹ñÇÕºÇ½ªÆü¤Ï25Æü¡¢½Å·Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ïº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤â1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×278.12ÅÀ¤ÇGPÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£»³ËÜÁðÂÀ¡ÊMIXI¡Ë¤Ï211.67ÅÀ¤Ç9°Ì¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏSP2°Ì¤ÎÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ç·×198.63ÅÀ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾¾À¸ÍýÇµ¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤¬188.06ÅÀ¤Ç6°Ì¡¢µÈÅÄÍÛºÚ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬176.54ÅÀ¤Ç10°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡SP3°Ì¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×214.78ÅÀ¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷²¦¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬2°Ì¡£