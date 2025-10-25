◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

阪神の４番・佐藤輝明内野手が勝ち越し打を放った。

０―１の６回無死二、三塁。３番・森下の遊ゴロの間に同点とすると、なおも１死三塁。ソフトバンク・有原の低め変化球を右中間にはじき返す適時二塁打で、勝ち越しに成功した。二塁ベース上で両手の拳を突き上げた。

この回先頭の近本が中前打で出塁すると、中野の三塁線ギリギリの技ありのセーフティーバントで無死一、三塁とチャンスを拡大。５回までに２度、得点圏に走者を置きながらも、遠かった１点。初回２死二塁の好機で迎えた第１打席では空振り三振に倒れていた４番が勝負強さを光らせ、上位がつないだチャンスをものにした。

佐藤は「打ったのはチェンジアップ。チャンスで回してもらったので、しっかり打ち返すことができて良かったです。チームとしても一気に同点、勝ち越し、と複数得点できたのは良かったと思います」と喜びのコメント。

ＤｅＮＡとの最終ステージでは３試合で１１得点のうち、５番・大山を含むクリーンアップの３選手で１０打点をマーク。強力な主軸で勝ち越した。