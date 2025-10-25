ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 上海で敦煌芸術の展覧会 上海で敦煌芸術の展覧会 上海で敦煌芸術の展覧会 2025年10月25日 20時25分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、公益展覧会の内覧を行う来賓。（上海＝新華社記者／陳浩明） 【新華社上海10月25日】中国上海市の芸豊センターで23日、敦煌の文化と芸術を紹介する公益展覧会が開幕した。「仏教千窟」「世紀の発見」「保護と伝承」「広がる銀河」の4部構成で、2026年3月31日まで開催される。２２日、公益展覧会の内覧を行う来賓。（上海＝新華社記者／陳浩明）２２日、莫高窟（ばっこうくつ）第４０７窟壁画の「藻井文様」（複製）。（上海＝新華社記者／陳浩明）２２日、公益展覧会の内覧を行う来賓。（上海＝新華社記者／陳浩明）２２日、莫高窟（ばっこうくつ）第１９４窟の「南方増長天王」（左）と「北方多聞天王」（いずれも複製）。（上海＝新華社記者／陳浩明）２２日、楡林窟第３窟壁画「普賢変」（複製）。（上海＝新華社記者／陳浩明）２２日、公益展覧会の内覧を行う来賓。（上海＝新華社記者／陳浩明）２２日、莫高窟（ばっこうくつ）第２８５窟（複製）。（上海＝新華社記者／陳浩明）２２日、公益展覧会の内覧を行う来賓。（上海＝新華社記者／陳浩明） リンクをコピーする みんなの感想は？