ºå¿À¤ÎÈ×ÀÐ¤Ê¾å°ÌÂÇÀþ¤¬ÌöÆ°¡ª¡¡1¡¦2ÈÖ¤¬½ÐÎÝ¤·ÅðÎÝ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡õ¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Ï¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ
¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ºå¿À(25Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
ºå¿À¤¬6²ó¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤ÎÌöÆ°¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤é¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Î2ÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿ºå¿ÀÂÇÀþ¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤òÀ¸¤«¤»¤º¹¶·â¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Î¢¤Ë¤ÏÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¤ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ë²÷²»¤Ê¤é¤º¡¢ÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·6²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿1ÈÖ¡¦¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£¤µ¤é¤Ë¸åÂ³¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤Ï¥é¥¤¥óºÝ¤Ë»ß¤Þ¤ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÌµ»à1¡¢3ÎÝ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÃæÌîÁª¼ê¤â¸åÂ³¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢Ìµ»à2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿¹²¼Áª¼ê¡£¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¶áËÜÁª¼ê¤¬À¸´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤Ø¡£3¥Ü¡¼¥ë¤«¤é4µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¤Î¶õ¤¤¤¿¾ì½ê¤ËÍî¤Á¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2ÎÝÂÇ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£