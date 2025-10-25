　10月20日～24日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　 市場　 決算期　　修正前　修正後　修正率　更新日
<5599> Ｓ＆Ｊ　　　　 東Ｇ　　25/ 9　　　 108　　 280　 159.3　 10/22
<1814> 大末建　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 980　　2490　 154.1　 10/24
<3878> 巴川コーポ　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 450　　1000　 122.2　 10/24
<3635> コーテクＨＤ　 東Ｐ　　25/ 9　　　8000　 17500　 118.8　 10/23
<8399> 琉球銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　4300　　7411　　72.3　 10/24

<6023> ダイハツイン　 東Ｓ　　25/ 9　　　1700　　2560　　50.6　 10/23
<8071> 東海エレ　　　 名Ｍ　　25/ 9　　　 450　　 620　　37.8　 10/23
<3232> 三重交ＨＤ　　 東Ｐ　　25/ 9　　　3920　　5260　　34.2　 10/23
<7381> ＣＣＩＧ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　9000　 12000　　33.3　 10/24
<2209> 井村屋Ｇ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1550　　2041　　31.7　 10/24

<2480> シスロケ　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 265　　 348　　31.3　 10/20
<7510> たけびし　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1750　　2180　　24.6　 10/23
<2127> 日本Ｍ＆Ａ　　 東Ｐ　　25/ 9　　　6800　　8300　　22.1　 10/23
<3837> アドソル日進　 東Ｐ　　25/ 9　　　 940　　1130　　20.2　 10/22
<2908> フジッコ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 650　　 710　　 9.2　 10/24

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｍ」：名証メイン

株探ニュース