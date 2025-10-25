今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (10/20～10/24 発表分)
10月20日～24日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ 25/ 9 108 280 159.3 10/22
<1814> 大末建 東Ｐ 25/ 9 980 2490 154.1 10/24
<3878> 巴川コーポ 東Ｓ 25/ 9 450 1000 122.2 10/24
<3635> コーテクＨＤ 東Ｐ 25/ 9 8000 17500 118.8 10/23
<8399> 琉球銀 東Ｐ 25/ 9 4300 7411 72.3 10/24
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 25/ 9 1700 2560 50.6 10/23
<8071> 東海エレ 名Ｍ 25/ 9 450 620 37.8 10/23
<3232> 三重交ＨＤ 東Ｐ 25/ 9 3920 5260 34.2 10/23
<7381> ＣＣＩＧ 東Ｐ 25/ 9 9000 12000 33.3 10/24
<2209> 井村屋Ｇ 東Ｐ 25/ 9 1550 2041 31.7 10/24
<2480> シスロケ 東Ｓ 25/ 9 265 348 31.3 10/20
<7510> たけびし 東Ｐ 25/ 9 1750 2180 24.6 10/23
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 東Ｐ 25/ 9 6800 8300 22.1 10/23
<3837> アドソル日進 東Ｐ 25/ 9 940 1130 20.2 10/22
<2908> フジッコ 東Ｐ 25/ 9 650 710 9.2 10/24
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｍ」：名証メイン
株探ニュース