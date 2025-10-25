今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (10/20～10/24 発表分)
10月20日～24日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<2961> 日本調理機 東Ｓ 25/ 9 490 908 85.3 10/22
<6999> ＫＯＡ 東Ｐ 26/ 3 1720 3180 84.9 10/23
<1814> 大末建 東Ｐ 26/ 3 3350 5130 53.1 10/24
<3690> イルグルム 東Ｓ 25/ 9 190 270 42.1 10/21
<9562> ビジコーチ 東Ｇ 25/ 9 130 170 30.8 10/20
<8071> 東海エレ 名Ｍ 26/ 3 620 800 29.0 10/23
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 26/ 3 5000 6400 28.0 10/23
<6286> 静甲 東Ｓ 26/ 3 1100 1400 27.3 10/22
<2112> 塩水糖 東Ｓ 26/ 3 2300 2800 21.7 10/22
<8399> 琉球銀 東Ｐ 26/ 3 9500 11500 21.1 10/24
<7381> ＣＣＩＧ 東Ｐ 26/ 3 18000 21000 16.7 10/24
<9353> 桜島埠 東Ｓ 26/ 3 330 380 15.2 10/20
<3837> アドソル日進 東Ｐ 26/ 3 1950 2160 10.8 10/22
<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ 26/ 3 3100 3400 9.7 10/24
<2804> ブルドック 東Ｐ 26/ 3 1200 1300 8.3 10/24
<3232> 三重交ＨＤ 東Ｐ 26/ 3 8400 9000 7.1 10/23
<7510> たけびし 東Ｐ 26/ 3 3780 4020 6.3 10/23
<3476> Ｒみらい 東Ｒ 25/10 2310 2420 4.8 10/24
<5204> 石塚硝 東Ｓ 26/ 3 3500 3650 4.3 10/23
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 25/12 58000 59000 1.7 10/24
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン
株探ニュース