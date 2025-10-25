　10月20日～24日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　 25/ 9　　　490　　　908　　85.3　 10/22
<6999> ＫＯＡ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1720　　 3180　　84.9　 10/23
<1814> 大末建　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 3350　　 5130　　53.1　 10/24
<3690> イルグルム　　東Ｓ　 25/ 9　　　190　　　270　　42.1　 10/21
<9562> ビジコーチ　　東Ｇ　 25/ 9　　　130　　　170　　30.8　 10/20

<8071> 東海エレ　　　名Ｍ　 26/ 3　　　620　　　800　　29.0　 10/23
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　 26/ 3　　 5000　　 6400　　28.0　 10/23
<6286> 静甲　　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1100　　 1400　　27.3　 10/22
<2112> 塩水糖　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2300　　 2800　　21.7　 10/22
<8399> 琉球銀　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 9500　　11500　　21.1　 10/24

<7381> ＣＣＩＧ　　　東Ｐ　 26/ 3　　18000　　21000　　16.7　 10/24
<9353> 桜島埠　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　330　　　380　　15.2　 10/20
<3837> アドソル日進　東Ｐ　 26/ 3　　 1950　　 2160　　10.8　 10/22
<9029> ヒガシＨＤ　　東Ｓ　 26/ 3　　 3100　　 3400　　 9.7　 10/24
<2804> ブルドック　　東Ｐ　 26/ 3　　 1200　　 1300　　 8.3　 10/24

<3232> 三重交ＨＤ　　東Ｐ　 26/ 3　　 8400　　 9000　　 7.1　 10/23
<7510> たけびし　　　東Ｐ　 26/ 3　　 3780　　 4020　　 6.3　 10/23
<3476> Ｒみらい　　　東Ｒ　 25/10　　 2310　　 2420　　 4.8　 10/24
<5204> 石塚硝　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 3500　　 3650　　 4.3　 10/23
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　 25/12　　58000　　59000　　 1.7　 10/24

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン

株探ニュース