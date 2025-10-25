この記事をまとめると ■昭和から平成初期にかけての中央卸売市場は荒くれトラック野郎たちの主戦場だった ■セリに間にあわせるために命懸けで荷を運び怒号と渋滞が日常の光景となっていた ■時代が変わり厳格なルールが整備されたいまとなっては当時の熱気が懐かしくも思える

現代でこそ「荒くれ者」は姿を消したが……

トラックドライバーはとにかくケンカっ早くてガラが悪い。そういわれていたのは、遠い昔のこと。いまでもやんちゃな人は数知れず存在しているが、荷主天下になった現代では、暴力的な粗相を働くことは決して許されない。そのため、女性でも参入しやすい世界になったのである。

では、ガラが悪かったといわれる昭和や平成初期の時代では、どのようなことが起きていたのだろうか。元大型トラックのドライバーである筆者が、荒くれ者たちの主戦場であった中央卸売市場でのエピソードを、いくつかお伝えしたい。

中央卸売市場とは、全国各地に存在する鮮魚や青果などの流通拠点。全国で収穫された海産物や農産物が、この中央卸売市場に集まってくるのだ。それを運んでくるのが、今回の主役である荒くれ者のトラック野郎たち。過積載やスピード違反は当たり前、誰よりも先に荷物を運び届けるために、日夜街道筋をかっ飛んでいたのである。

中央卸売市場では、その地域の仲買人たちによるセリが行われる。一般的なのは早朝5時で、鮮度のいいものほど高値がつくといった流れだ。セリに間にあわないと鮮度が落ちてしまうため、価格は半分ほどになってしまうことも珍しくない。そのため、トラック野郎たちはセリに間にあわせるために命をかけて荷物を運んでくるのである。

そんな市場内は、常に活気に満ちている。トラック野郎たちはもちろんのこと、市場で働く人間たちも負けてはいない。そのため、毎日のように些細なケンカが発生していた。

コンプラなど存在しなかった時代ならではの光景

この記事を執筆している筆者は、大手企業などに荷物を運ぶ一般雑貨の仕事から、青果を市場に運ぶという仕事へと変わった。そのため、初期の頃は市場の独特な空気に馴染むことができず、ただ圧倒されるだけの日々を過ごしていたのである。しかし、それでは仕事にならない。いつのころからか、荷受と怒鳴りあいのケンカをすることが普通になっていった。

主要都市の中央卸売市場には全国からトラックが集まってくるため、深夜でも荷物を満載したトラックたちで大渋滞となる。それに、トラックの通路であっても道をふさいで荷物を降ろす業者があるなど、荷物を降ろすという基本的な作業であってもスムースに進まない。

数時間待たされるということも珍しくなかったため、周辺のパン屋がトラックが並ぶ通路までおにぎりやパンを売りに来ていた。たとえ市場に到着していても市場内の業者に荷物を降ろしていなければ意味がないため、最悪の場合は場内延着というペナルティを課せられてしまうのである。

そんな状態であったため、ただおとなしく待つというわけにもいかないのだ。黙っているといくらでも後まわしにされてしまうため、どうしても強い口調で仕事をするしかないのである。

当時お世話になっていた業者に、元ボクサーだという男性がいた。その人からよくフォークリフトを借りて荷物の積み下ろしをしていたのだが、忙しくなると「リフトまだかいのぅ〜」といいながら、シャドーをしながら迫ってくるのである。もちろんそれは冗談でのやり取りだが、周囲のいたるところで怒鳴り合う声が聞こえて来る。

「お前んとこが頼んだ荷物と違うんかい！ さっさと降ろせや！」

「アホ、わしは担当やないからそんなもん知らんわ。おとなしゅう待たれへんのやったら、黙ってもって帰れ！」

「お前ら通路塞ぐな！ ぶちくらわすぞアホンダラ！」

そんな声を聞きながら、仕事に励んだものである。そんな市場での仕事は、とにかく肌に合わなかった。市場に鮮魚を運んでいたときはさほど気にならなかったのだが、個人的には青果を扱う業者のドライバーが荒れていたように感じている。

時代が変わり、言葉ひとつで出入禁止という処分を課せされるようになった。どちらの世界が生き辛いかは微妙だが、いまにして思うと、当時の市場仕事は楽しかったようにも思えてくるから不思議なものだ。