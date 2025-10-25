11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式Xが25日に更新され、お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）がの出演後インタビューが公開された。

同Xで「11/1(土)配信開始予定のオリジナル番組「芯くったら負け！実のない話トーナメント」に、フットボールアワー後藤輝基さんが出演します」と紹介された。

後藤は投稿された動画で収録後の感想を聞かれ「何に疲れたかもわからない。何にドキドキするかもわからない。凄く不思議な気分でしたね」と振り返った。

24日にはDOWNTOWN＋の公式YouTubeが更新され、予告映像が解禁。5分間で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となる「芯くったら負け！ 実のない話トーナメント」には、「FUJIWARA」の藤本敏史、「とろサーモン」久保田かずのぶ、「メイプル超合金」カズレーザー、「野性爆弾」くっきー！、ケンドーコバヤシらが出演している。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。