◇明治安田J1リーグ第35節 柏2―０横浜FC（2025年10月25日 三協F柏）

柏のMF仲間隼斗（33）が1得点1アシストの活躍で貴重な勝利に貢献した。ホームの横浜FC戦に0―0のハーフタイム明けから投入され、2シャドーの一角で攻撃にアクセントを加えると、後半27分に同じ途中出場のMF山田雄士につないで先制点をアシスト。4分後のカウンターではこぼれ球を右足で蹴り込んで自ら勝利を決定付ける一撃を決めた。

「ワンチャンスというか、こぼれ球が来るのは常に狙っていた。（ポイントは）何と言っても枠に入れたこと。ふかしてしまうとノーチャンスだった。人もいっぱいいたので、とりあえず枠。本当に入って良かった」

3連勝で勝ち点を66まで伸ばした。同時進行だった首位・鹿島と3位・京都の上位対決は後半アディショナルタイム6分のゴールで鹿島が1―1の引き分けに持ち込んだ。柏の試合が終わった時点では鹿島が0―1で追う展開。そのまま終われば勝ち点で並び、得失点差1まで肉薄する状況だった。しかし、結果は勝ち点1差に縮めたとはいえ、自力での逆転はない2位という状況。それだけに取材エリアで引き分けという結果を知ると、仲間は「追いついたんですか？」と少し驚いた表情を見せた。

すぐに「自分たちにやれるのは残りの試合に勝つこと。必ず（逆転の）チャンスが来ると思う。チャレンジャーとしてやっていくだけ」と切り替えたが、鹿島には昨季まで3季在籍。「気持ちの入り方やサポーターの熱は身に染みて分かっている。その中で優勝争いをしていることで一段とみんなのパワーも意識も上がっていると思うので手ごわいとは思う」と打ち明けた。

シーズン終盤を迎えて鹿島とのホーム＆アウェー2試合は既に消化。「直接対決があるわけではないので。鹿島を目指すより自分たちのスタイル、勝ち星を増やすだけという感じでみんなもやっていると思う。鹿島が負けても引き分けても勝っても自分たちのやることは変わらない」。広島とのルヴァン杯決勝（11月1日、国立）を終えればJ1は残り3試合。柏にとって大一番が続く。