瀬戸朝香、わが子の留学先イギリスで親子時間「当たり前のことが私にとっては大切」 子どもの近影もチラリ 夫は井ノ原快彦
20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（48）が25日、自身のインスタグラムを更新。イギリスで過ごした親子の時間をシェアした。
【写真】子どもの近影チラリ…わが子の留学先で親子時間を過ごした瀬戸朝香
瀬戸は、昨年11月の投稿で長男（15）、長女（11）がそろってイギリス留学中であることを告白。先月の投稿では、夏季休暇のため一時帰国していた子どもたちが再び留学先に旅立ったことを伝えていた。
この日「子供達に逢いにイギリスへ…」と明かし、イギリスの街並みで撮影された瀬戸の写真を公開。朝早くからカフェでの朝食を楽しんだことを伝えている。
さらに次の投稿では、「学校行事を終えた後 1日だけ子供達と過ごすことができるの」と明かし、「限られた時間の中で今回は電車でロンドンに行き食事とショッピングを楽しみました」と報告。写真には「タクシーに乗って両隣に子供達」と、穏やかな表情でわが子との時間を過ごす瀬戸の姿が収められており、瀬戸に手を添え、ピースサインをする子どもの手が写り込んでいる。
瀬戸は「何気ない当たり前のことが私にとっては大切な時間」と幸せを噛み締め、「この時ばかりは…1日が信じられないほど早く感じる」と名残惜しそうにつづった。
