¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ó£Ê£Ô£Ì¡Û¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡õ³°Æ»¤Î¡Ö³°Æ»Ì´Æ»¡×¤¬ÌµÇ°¤Î½ªÀï¡¡DOUKI¡õSHO¤ËÄËº¨£²ÇÔÌÜ
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£µÆüºë¶Ì¡¦·§Ã«Âç²ñ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£Ó£Ê£Ô£Ì¡Ë¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£µ¡Ë¡¢³°Æ»¡Ê£µ£¶¡Ë¤Î¡Ö³°Æ»Ì´Æ»¡×¤¬£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ê£³£³¡Ë¡¢£Ó£È£Ï¡Ê£³£¶¡ËÁÈ¤Ë£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢´ôÉì¡Ë¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥àÂ°¤¹¤ë¡ÖÌµ½êÂ°¡×¤È³°Æ»Â°¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤ÎÏÂ²ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿°Û¿§¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£²Àï¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡£²¦¼ÔÁÈ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢ÃÎÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¤Èµ»Ç½¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥à¤¬£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ò£Ä¡ÊÊÑ·¿»°³ÑÄù¤á¡Ë¤ÇÊá³Í¤¹¤ë¤È¡¢£Ó£È£Ï¤¬ÌÄ¤é¤·¤¿µ¶¤ê¤Î¥´¥ó¥°¤Ç¾¡Íø¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æµ»¤ò²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÕ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á£Î£ï¡¥£³£²¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï³°Æ»¤¬µ¶¤ê¤Î¥´¥ó¥°¤òÌÄ¤é¤·¤Æ£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ëµ»¤Î²ò½ü¤òÂ¥¤¹¤¤¤¦²½¤«¤·¹ç¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿³°Æ»Ì´Æ»¤Ï¡¢¥Ò¥í¥à¤Î£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Âµ¡¦¹¤«¤é³°Æ»¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¤òÅê²¼¡£¤³¤ì¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³°Æ»¤¬µÞ½ê¹¶·â¤«¤é³°Æ»¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÁÀ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òËÉ¤¬¤ì¤Æ¥í¡¼¥×¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¾ì³°¤Ë¤¤¤¿£Ó£È£Ï¤ÎÅ´ÈÄ¹¶·â¤«¤é²£Æþ¤ê¼°¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì½Ö¤Î¥¹¥¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö¤²¤É¤Ô¤Ã¤ÔÂçÀèÀ¸¡Ê³°Æ»¡Ë¤Ï²¿¤â°¤¯¤Í¤¨¤è¡£µ¤¤òÈ´¤¤¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤µ¤¹¤¬£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°£²´§²¦¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ã¤Æ¤È¤³¤À¤Ê¡£¥Á¥¯¥·¥ç¥¦¡Ä¤²¤É¤Ô¤Ã¤Ô´Ý¡Ê³°Æ»¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¤òÊÖ¤¹¤È¤Ï¤Ê¡Ä´°Á´¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£
¡Ö»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡¢²¦¼Ô¤¬¤è¡£²¶¤â£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î²¦¼Ô¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤³¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤ªÁ°¤é¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡©¡×¤ÈµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡õ£Ó£Ï£È°Ê³°¤Ë¤â£Ù£Ï£È¡õ¥ï¥È¤¬³«Ëë£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¡Ê£³£°Æü¡¢Ê¡°æ¡Ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìµ¸ú»î¹ç¤äÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë£²ÇÔ¤Î³°Æ»Ì´Æ»¤Ï»Ä¤ê»î¹ç¤ÇÁ´¾¡¤·¤Æ¤â¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡³«ËëÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿°Û¿§¥¿¥Ã¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é£³Æü¤ÇÃ¦Íî¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£