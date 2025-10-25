GALNERYUS、来年2月にチリ＆メキシコ公演決定
GALNERYUSが2026年2月にチリ&メキシコでのライブを行うことが決定した。
本ツアーは、先日発表された11月8日（土）からの中国ツアーに続くもの。中国ツアー＜”THE LEGEND RISES TO THE FUTURE” CHINA TOUR 2025＞では杭州、上海、武漢、深圳、広州、北京の6都市をまわる。
なお、中国ツアー前日の11月7日（金）からは今年6月に発売した映像作品『THE RISING OF THE NEW LEGACY』より、デビュー20周年ライブ＜”THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II” TOUR 2024＞（Live At TACHIKAWA STAGE GARDEN, Tokyo 2024/12/22）のライブ音源が各サイトにて配信スタートする。
■GALNERYUS チリ&メキシコ公演
【チリ公演】
日程：February 13th, 2026
会場：Teatro Cariola
会場所在地：San Diego 246, Santiago
チケット： $45.000.- CLP (Chilean pesos)
チケット発売日：10/31（現地時間）
チケット発売URL
○VIP： www.ticketchan.cl
○一般： www.ticketplus.cl
【メキシコ公演】
日程：February 15th, 2026
会場：La Maraka
会場所在地：C. Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de
México
チケット： $790.- MXN (Mexican pesos)
チケット発売日： 11/1（（現地時間））
チケット発売URL：https://funticket.mx
■＜”THE LEGEND RISES TO THE FUTURE” CHINA TOUR 2025＞
【HANGZHOU（杭州）】
日程：2025/11/08（土）
Open/Start：19:00 / 20:00
会場：CH8 Livehouse，杭州小河店
会場所在地：Warehouse No. 1, Xiaohe Park, Gongshu District, Hangzhou
（杭州市拱墅区小河公园一号仓库）
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279342?ssfrom=user-15636163
【SHANGHAI（上海）】
日程：2025/11/ 09（日）
Open/Start：19:00/20:00
会場：MODERN SKY LAB
会場所在地：Room 309, NO.188, Ruihong Road， Hongkou District, Shanghai
（上海市虹口区瑞虹路188号瑞虹天地月亮湾309室）
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279343?ssfrom=user-15636163
【WUHAN（武漢）】
日程：2025/11/11（火）
Open/Start：19:00/20:00
会場：CH8 Livehouse,珞珈山店
会場所在地：No. 84, Luoshizi Road, Hongshan District, Wuhan
（武汉市洪山区珞狮路84号）
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279344?ssfrom=user-15636163
【SHENZHEN（深セン）】
日程：2025/11/13（木）
会場：HOU LIVE(下沙店)
会場所在地：B112a, Jingji Binhe Times Square, 9289 Binhe Road, Futian District
（深圳市福田区滨河路9289号京基滨河时代广场B112a）
Open/Start：19:00/20:00
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：To Be Announced
チケット発売URL：To Be Announced
【GUANGZHOU（広州）】
日程：2025/11/ 14（金）
Open/Start：19:00/20:00
会場：MAO Livehouse,
会場所在地：3F, NO.265, Enning Road, Liwan District, Guangzhou
（广州市荔湾区恩宁路265号3楼）
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279345?ssfrom=user-15636163
【BEIJING（北京）】
日程：2025/11/ 16（日）
Open/Start：19:00/20:00
会場：RMMF.798店
会場所在地：706 North 1st Street, 798 Park, No. 4 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
（北京市朝阳区酒仙桥路4号798园区内706北一街）
チケット：前売り 280CNY / 当日 360CNY / VIP 680CNY（80枚限定）
チケット発売日：2025/10/10 12:00
チケット発売URL：https://wap.showstart.com/event/279346?ssfrom=user-15636163
■GALNERYUS『THE RISING OF THE NEW LEGACY』
発売中
購入リンク：https://galneryus.lnk.to/TROTNL
DVD通常版（2DVD＋2CD）：￥7,480 / WPZL-90325~28
Blu-ray通常版（2BD＋2CD）：￥8,580 / WPZL-90329~32
DVD完全生産限定版 TシャツサイズM（2DVD＋2CD）：￥10,230 / WPZL-90333~36
DVD完全生産限定版 TシャツサイズL（2DVD＋2CD）：￥10,230 / WPZL-90337~40
Blu-ray完全生産限定版 TシャツサイズM（2BD＋2CD）：￥11,330 / WPZL-90341~44
Blu-ray完全生産限定版 TシャツサイズL（2BD＋2CD）：￥11,330 / WPZL-90345~48
■収録内容（DVD/BD共通）
＜映像＞
[DISC1] THE RISING YEAR 2024
Live At TACHIKAWA STAGE GARDEN, Tokyo 2024/12/22
(From “THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II” TOUR 2024)
・THE REASON WE FIGHT
・LOST IN THE DARKNESS
・FINALLY, IT COMES!
・ALSATIA
・IN WATER’S GAZE
・CRYING FOR YOU
・SCARS
・VOICE IN SADNESS
・I BELIEVE
・HEARTLESS
・Drum Solo
・THE TIME HAS COME
・ULTIMATE SACRIFICE
・RAISE MY SWORD
・DESTINY
Bonus features
China Tour 2024 (Shenzhen & Guangzhou) Documentary
[DISC2] THE LEGACY YEAR 2023
Live At GARDEN SHINKIBA FACTORY, Tokyo 2023/12/30
(From “THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. I” TOUR 2023)
・STRUGGLE FOR THE FREEDOM FLAG
・CARRY ON
・HUNTING FOR YOUR DREAM
・STILL LOVING YOU
・T.F.F.B.
・NO MORE TEARS
・LET US SHINE
・THE DAY OF RETRIBUTION
・SILENT REVELATION
・Guitar Solo
・RAISE MY SWORD
・ANGEL OF SALVATION
・DESTINY
Bonus features
Singapore & Taipei Live 2023 Digest
＜CD＞
[DISC1 & 2]
Live At TACHIKAWA STAGE GARDEN, Tokyo 2024/12/22
(From “THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II” TOUR 2024)
