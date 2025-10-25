【AMERICAN HOLICのブルー】が大人可愛い！ 秋コーデに合う♡「こなれトップス」

爽やかで大人っぽい雰囲気をまとえるブルー。大人の秋コーデに取り入れるなら【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のこなれトップスがおすすめ。トレンド感のあるデニム素材やチェック柄などを採用した、一点投入でおしゃれを底上げできそうなシャツをご紹介します。この秋はブルーを上手く盛り込んで、周りと差がつくコーデを目指してみて。

ポケットが可愛い！ 爽やかなデニムシャツ

【AMERICAN HOLIC】「Wポケットデニムシャツ」\3,792（税込・セール価格）

爽やかなブルーが秋の空に映えそうなデニムシャツ。胸元のポケットや太幅のステッチがアクセントになり、ワンツーコーデでもサマ見えが狙えそう。ベーシックでパンツにもスカートにも合わせやすく、秋コーデの即戦力になってくれます。ショート丈のパンツと合わせれば、カジュアルさと可愛らしさを両立した最旬ルックに。足元はロングブーツで、大人っぽさをキープして。

ブルーのチェック柄シャツでクールな秋っぽコーデに

【AMERICAN HOLIC】「イージーケアチェックシャツ」\2,651（税込・セール価格）

今シーズンのトレンドとして注目を集めているチェック柄。深みのあるブルーのシャツなら、大人のカジュアルコーデにも取り入れやすい。ゆったりとしたサイズながらも「肌触りの良い落ち感のある素材」（公式サイトより）が女性らしい印象です。1枚で着こなすほか、肩掛けや腰巻きにしてコーデのアクセントにするのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M