ホテルのチェックアウト時にやってくれるとうれしいことについて、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった！」 これがホテルスタッフが思う“チェックアウト時にやってくれるとうれしいこと”です！

公式TikTokアカウントでは、「チェックアウトのときやってくれるとうれしいこと」というタイトルの動画を公開。

この動画では、「帰る時に部屋をどのような状態にしておくとスタッフさんは助かるか教えてほしいです」という問い合わせに答える形で、「備品を元の場所に戻す」「忘れ物がないか確認」「使ったタオルは洗面所に置く」「飲み残した飲料は中身を捨てて容器をごみ箱に捨てる」の4つを紹介しています。

この投稿に対し、SNS上では「タオルは知らなかった」「全部やっています」「案外できていない人が多い」「タオルとかをまとめるようにしている」「私はシーツと枕カバーを外しています」などの声が上がっています。

ホテルの宿泊時はぜひ実践してみてはいかがでしょうか。