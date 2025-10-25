　“本作り”の仕事に備える、とある6人の朝のひととき。

　心地良い香りで癒される朝もあれば、寝坊してバタバタの朝もある。ちょっと不器用だけど、“本作り”という仕事へまっすぐ向き合う人々の、1日のはじまりを描きます。

『わたしのおでかけ準備 Get Ready With Me』のテーマは、「本をつくる人たちの朝の準備」！ 作家・編集者といった“本作り”に携わる6人のエピソードを、オムニバス形式で描くイラストコミックです。個性あふれる朝の過ごし方に加え、それぞれが担う仕事の様子も描かれます。

　今回は9月12日発売の本作に収録される、一部のエピソードをご紹介します。

※本記事は『わたしのおでかけ準備 Get Ready With Me』（みみかん/飛鳥新社）より一部抜粋・編集しました。