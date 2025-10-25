ルンルン気分で準備しているなか目に入る、昨日の洗濯物。先延ばしにしたいけど今日は頑張る！／わたしのおでかけ準備
“本作り”の仕事に備える、とある6人の朝のひととき。
この記事の画像を見る
心地良い香りで癒される朝もあれば、寝坊してバタバタの朝もある。ちょっと不器用だけど、“本作り”という仕事へまっすぐ向き合う人々の、1日のはじまりを描きます。
『わたしのおでかけ準備 Get Ready With Me』のテーマは、「本をつくる人たちの朝の準備」！ 作家・編集者といった“本作り”に携わる6人のエピソードを、オムニバス形式で描くイラストコミックです。個性あふれる朝の過ごし方に加え、それぞれが担う仕事の様子も描かれます。
今回は9月12日発売の本作に収録される、一部のエピソードをご紹介します。
※本記事は『わたしのおでかけ準備 Get Ready With Me』（みみかん/飛鳥新社）より一部抜粋・編集しました。
この記事の画像を見る
心地良い香りで癒される朝もあれば、寝坊してバタバタの朝もある。ちょっと不器用だけど、“本作り”という仕事へまっすぐ向き合う人々の、1日のはじまりを描きます。
『わたしのおでかけ準備 Get Ready With Me』のテーマは、「本をつくる人たちの朝の準備」！ 作家・編集者といった“本作り”に携わる6人のエピソードを、オムニバス形式で描くイラストコミックです。個性あふれる朝の過ごし方に加え、それぞれが担う仕事の様子も描かれます。
今回は9月12日発売の本作に収録される、一部のエピソードをご紹介します。
※本記事は『わたしのおでかけ準備 Get Ready With Me』（みみかん/飛鳥新社）より一部抜粋・編集しました。