【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C. 1−1 鹿島アントラーズ（10月25日／サンガスタジアム by KYOCERA）

【映像】痙攣しながら足裏でねじ込んだ瞬間

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、優勝争いのライバルである京都サンガF.C.を相手に劇的ゴール。足を攣りながらも魂で押し込んだ同点弾にファンたちが歓喜している。

首位に立つ鹿島はJ1リーグ35節で、勝点5差で3位の京都と敵地で対戦。優勝を争うライバルとのシックスポインターゲームで鈴木は2トップの一角でスタメン出場した。

序盤は京都にペースを握られ、36分にFWマルコ・トゥーリオにゴールネットを揺らされる。後半に入りギアを上げた鹿島だったが、ゴールを奪えないまま後半アディショナルタイムに突入した。

すると90＋6分、エースが結果を残す。相手陣内へのロングボールで一気に押し上げると、右サイドに流れたMF松村優太が左足でインスイングのクロスを入れた。中央に走り込んだDF小池龍太の頭上を超えて、ボールはファーサイドへ。待ち構えていた鈴木は、競り合ったDF福田心之助の半歩前に身体を滑り込ませると、最後は伸ばした右足の裏で押し込む。これがゴールネットを揺らし、鹿島が土壇場で同点に追いついた。

「敵ながらあっぱれ」の声も

鈴木は歓喜の雄叫びを上げたが、足が痙攣していたか全力ダッシュできず両足をできるだけ上げない状態で走る。解説を務めた橋本英郎氏（元日本代表MF）は、「よく足を伸ばしましたね。鈴木選手、（足が）つってるんじゃないですかね？ それでも最終局面でグッと前に入りました。最後は足裏」と鈴木の魂のゴールを称えた。

この直後に終了のホイッスルが吹かれ、鹿島と京都が勝ち点1を分け合う結果に。この劇的な展開にSNSの鹿島ファンたちは、「優磨やばすぎ！」「ラストプレーで取った！」「素晴らしい！」「優磨ありがとう！」「優磨、漢の中の漢すぎる」「これがエースの仕事よ」「鳥肌やばいよ」「優勝しよう！この勝点1がきっと大事になる」と大盛り上がりとなった。

また、他クラブのファンからも、「敵ながらあっぱれ」「身体の入れ方うますぎ」「視界の外、止まる、加速、止まる、消える、現れる、ゴールまでの動きに鈴木優磨の全てが凝縮されてて凄い」「足が攣ってる中で…まさに執念」「優磨の動き直し凄いぞ！」「駆け引きが素晴らしい」など称賛の声で溢れた。

なお試合後のフラッシュインタビューで鈴木は、「勝点1は本当に悔しい気持ちもある」と本音を吐露。残り3試合で首位に立っていることについては、「このエンブレムを背負ってピッチに立つのは、非常に責任感を感じている。今日もたくさんサポーターが来ていただいて、ホームかと感じられる応援をしてくれた。勝点3を届けられずに残念。残り3試合は死ぬ気で、アントラーズが再びタイトルを取るために全力を尽くす」と優勝に向けて力強く語った。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

