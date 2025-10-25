元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。スペシャルウィーク当日にゲストを呼ばず、田中単独のトークになってしまい、本音を漏らした。

番組冒頭、田中は「ゲストなし。田中みな実の1人しゃべりでございます」と切り出した。通常は「あったかタイム」ファミリーと呼ばれるゲストと仲むつまじいトークを披露するのが通例だが、田中は将来的に番組イベントを開催できるようにと1人語りに挑戦。収録の関係上、1人語り回がスペシャルウィークに当たってしまった。

田中は1人語りについて「初めてかもしれませんね。最初、2012年の番組開始の時はちょっとやってたのか。ミニ番組だったんですよ、2、3分の」と当時を振り返った。

そして「来年、40歳になるんですけど、イベントやりたいとかって言ってたんです、一時期ね。ジェーン・スーさんが『1人しゃべりやんな』って。『冒頭、あなたが出てきて、1人でしゃべって、ゲスト、音楽に頼るな』とおっしゃったので」と経緯を説明。

イベント開催は決めてないとしつつ「試験的に1人でしゃべってみようかなっていう感じ。そしたらなんとTBSラジオ、スペシャルウイークなんだって今週。やっちまったなっていう。ここは手堅く鈴木拓だったな、みたいなところあるんですけど」と本音を吐露。そのまま番組を進行させた。

ドランクドラゴンの鈴木拓（49）は「あったかタイム」ファミリーとして知られ、過去に何度も同番組で共演。恋愛トークで盛り上がるのが鉄板。過去の登場回で田中が鈴木を「クズ呼ばわり」するなど、白熱した展開が名物となっている。