¶±¤¨¤¿É½¾ð¤Î¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¸¤¡Ù¤ò»ô¤¤¡¢°¦¾ð¤òÃí¤®Â³¤±¤¿·ë²Ì¡Ä¤â¤Ï¤äÊÌ¸¤¤Ê¡Ø¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡×
ÊÝ¸îÄ¾¸å¤Ï¹Å¤¤´é¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥°¤¬¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡©ÊÌ¸¤¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç89Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.5Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¶±¤¨¤¿É½¾ð¤Î¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¸¤¡Ù¤ò»ô¤¤¡¢°¦¾ð¤òÃí¤®Â³¤±¤¿·ë²Ì¡Ä¤â¤Ï¤äÊÌ¸¤¤Ê¡Ø¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¡Û
ÊÝ¸îÄ¾¸å¤ÏÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥°
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öpugtoossan¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥°¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÍÍ»Ò¤È¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¸µ¤Î»ô¤¤¼ç¤¬¼êÊü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤âµï¾ì½ê¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥°¤¯¤ó¡£ÊÝ¸îÅö»þ¤Ï¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥«¥Ã¤È¸«³«¤«¤ì¤¿¤ªÌÜÌÜ¤«¤é¤â¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸µ»ô¤¤¼ç¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¥Ñ¥°¤¯¤ó¤ò¼êÊü¤·¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥Ñ¥°¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤º¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤ò¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»¡¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°¡ª
¿É¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ñ¥°¤¯¤ó¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¡¢º£¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¤è¤¦¤Ë¡ªÍ¥¤·¤¤¤ªÌÜÌÜ¤ä´°Á´¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÊÝ¸îÄ¾¸å¤È¤ÏÊÌ¤Î¸¤¤Î¤è¤¦¡Ä¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ç¿ÈÂÎ¶¯¤¯¤ÆÁÇÄ¾¤ÇÕû¤¬½¤¤¥ï¥ó¥³¤ò¼êÊü¤·¤¿¤Î¥¢¥Û²á¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Ê¥é¤¬½¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¥Ñ¥°¤¯¤ó¤Ë¥á¥í¥á¥í¡ª¤¤Ã¤È¤½¤Î¿¼¤¹¤®¤ë°¦¾ð¤¬¡¢¥Ñ¥°¤¯¤ó¤Î¿´¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤´é¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ñ¥°¤¯¤ó¤ÎÊÑ²½¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¾ï
¥Ñ¥°¤¯¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¤ª»Ð¤µ¤ó¸¤¤È¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ñ¥°¤¯¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤¬¡¢¾Ð´é¤È¹¬¤»¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öpugtoossan¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£