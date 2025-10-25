飼い主さんのお風呂を待つゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で55万4000回再生を突破し、「可愛いすぎ」「笑顔がたまりません」「最高の出待ち」といったコメントが寄せられることとなりました。

飼い主さん、お風呂へ

Instagramアカウント「koro.11.18」の投稿主さんが紹介したのは、ゴールデンレトリバーの『コロッケ』ちゃんの可愛い姿です。コロッケちゃんは、飼い主さんのことが大好き。いつでも一緒にいたがるほど、甘えん坊な性格なのだそうです。

コロッケちゃんをリビングに残して、お風呂に入ろうとしていたという飼い主さん。すると、コロッケちゃんは満面の笑みで着いてきたといいます。まるで「僕も一緒に行くよ！」と言っているかのような笑顔に、思わず頬が緩みます…♡

しかし、飼い主さんはお風呂の中へと入ってしまいました。そこで、コロッケちゃんは扉の前で待つことに。そんな様子を、こっそり撮影してみたそうです。

出待ちを隠し撮りしてみたら…

コロッケちゃんは、飼い主さんがお風呂から出てくるのを、今か今かと待ち続けていました。しかし、徐々に眠気が…。瞼が何度も落ち、あからさまに眠そうな顔になったそうです。そして、ついに伏せて眠ってしまったのでした。

飼い主さんがお風呂から出る音に、思わず飛び起きるコロッケちゃん。「出てきた！」と目を輝かせ、扉の隙間から「ふううう」と息を送っていたといいます。飼い主さんが本当に出てくるのか、確かめているのかもしれません。

可愛すぎる反応にキュン♡

飼い主さんが扉を開けると、コロッケちゃんがキョトンとした顔で迎えてくれました。「待っててくれたのね」とナデナデする飼い主さん。コロッケちゃんも、思わず嬉しくなってしまったようです。

廊下でゴロンと仰向けになると、飼い主さんに「なでて！」とおねだり。コロッケちゃんの可愛すぎる反応に、飼い主さんも思わず嬉しくなってしまったとか…♡こんなに可愛いリアクションをしてくれたら、今すぐに出てしまうこと間違いありません！

この投稿には、「にやけてしょうがないです」「長湯できないね(笑)」「きっとトイレも出待ちされているのでしょうね」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「koro.11.18」には、他にもコロッケちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「koro.11.18」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。