「これ無料で見て良いのか？」重盛さと美、デコルテ際立つショットに反響「魅せ方完璧」「本当に年齢不詳」
タレントの重盛さと美さんは10月24日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つショットを披露しました。
【写真】重盛さと美、デコルテ際立つショットに反響！
この投稿にファンからは、「美し過ぎないか⁉」「なぜ、こんなにかわいい？タイプ過ぎるーーー！」「天使」「年々若返ってて萌」「今日も今日とて世界一」「あんたは歳とらんねー」「本当に年齢不詳」「魅せ方完璧ですやん」「本当にこの世に存在してる？」「これ無料で見て良いのか？」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「年々若返ってて萌」重盛さんは6枚の写真を投稿し、デコルテが際立つショットを披露しました。白いオフショルダーのトップスを着た重盛さんは、ポテトを食べる姿もかわいらしく、きゃしゃな肩や美しいデコルテが印象的です。
「こんなかわいい36歳いません」重盛さんは9月3日の投稿で、「ありがとう36歳」とつづり、自撮りショットを公開。コメントでは、「こんなかわいい36歳いません」「本当にずっとかわいいしきれいだし、年々魅力が増え続ける稀少な存在過ぎます」「理想過ぎます」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
