◇男子ゴルフ アジア太平洋アマチュア選手権第3日（2025年10月25日 UAE エミレーツGCマジュリスC＝7289ヤード、パー72）

4位から出た16歳の長崎大星（勇志国際高）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算17アンダーで単独首位に浮上した。2位に5打差をつけて初優勝に王手を掛けた。

今大会の優勝者には来年のマスターズ、全英オープンの出場権が付与される。来年4月に16歳6カ月となる長崎がマスターズに出場すれば17歳6カ月で09年大会に出場した石川遼の日本人最年少出場記録を更新する。日本人では松山英樹（10年、11年）、金谷拓実（18年）、中島啓太（21年）の3人がこの大会で優勝している。

長崎は「今回の試合は自分の中で1番フォーカスしていた。3日間いいスコアで上がれて凄くうれしい。明日もマスターズに向けて1打1打大切に頑張りたい」とコメントした。

首位で出た23年日本アマ覇者の中野麟太朗（早大）は71で回り、12アンダーで2位に後退した。片野貫一朗（光英VERITAS高）は8アンダーで8位につけた。

小林匠（大阪学院大）は2アンダーで20位。小林翔音（日大）はイーブンパーで26位。松山茉生（福井工大福井高）は3オーバーで37位。隅内雅人（日大）は4オーバーで42位だった。