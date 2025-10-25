とことん甘くてキュート♡ 流行りの白みコスメを駆使した「冬メイク」を伝授！

冬が近づくと、なんだかそわそわ、ワクワク♡ いつも以上に甘くて可愛いメイクがしたくなる。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに思わず守ってあげたくなる「スノーホワイトメイク」を伝授。流行りの白みコスメを駆使して可愛さを詰め込んだメイクを、冬に備えてマスターしちゃおう！

スノーホワイトメイク 白みなカラーをちりばめて 流行りの白みコスメを駆使してとことん甘くキュートに♡ 影色ではなく潔い白をアイホールに効かせるのが新鮮なホワイトメイク。 さらに、ニュアンスカラーの光を含んだいろんな白みをレイヤードして、はかない透け感とぷくっとした立体感の両方取りもねらえちゃう！ ビスチエ 参考商品／MARBLE シアートップス 7,920円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）ショートパンツ 6,490円／dazzlin イヤーカフ（6個セット）、リング（5個セット）各660円／ラティス

使用したコスメはこちら♡ 【A】ルナソル モノアイカラーレーション EX12 3,520円／カネボウ化粧品（11/21限定発売）

【B】同 EX13 3,520円／カネボウ化粧品（11/21限定発売）

▶ピンクに光るホワイトラメと青みに偏光するラベンダー。 【C】スキンフィニッシュ ライトストラック リキッド ハイライター グレイシャル 15mL 5,500円／M・A・C

▶ホワイトのなかにサイバーっぽいブルーパールがキラリ。 【D】ワイズアイズパースペクティヴ マスカラ 06 4,400円／THREE

▶アイシーなテンションにあわせてストーングレーのひんやりとしたブラウンで引き締め。 【E】ヴィセ レイヤード フルリ チーク PK-1 1,760円（編集部調べ）／コーセー（11/16発売）

▶マット×パールの2つの質感の青みピンクで奥行きプラス。 【F】リップラッカー ブルーミングガーランド リボンファッションショー 105 3,740円／ジルスチュアート ビューテ ィ（11/14限定発売）

▶大粒パールがアクセントに輝くローズピンク。

メイク手順 How to アイ Aをアイホールの中央から左右にワイパー塗りする。Bを下まぶたのきわをはずして全体につけたら、Aを黒目の下に重ねる。 How to チーク ファンデの上からCをほお全体に薄くたたき込み、Eの右を高めの位置にオン。 How to リップ 余ったCを唇の山にものせると◎。Fをオーバーぎみに指で唇になじませる。

完成♡ 純度100%のピュア度はまるでプリンセス♡ 思わず守ってあげたくなる最強冬メイクの完成。 撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣