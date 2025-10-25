シンガー・ソングライター崎山蒼志（23）の公式サイトが25日、体調不良により、26日に開催を予定していた広島Live space Reedの公演を見合わせると伝えた。

公式サイトでは「10月26日（日）広島Live space Reedにて開催を予定しておりました崎山蒼志弾き語りツアー2025『ダイアリー』公演は、体調不良により公演を見合わせさせて頂くこととなりました」と発表。

続けて「振替公演に関しましては、現在未定となっておりますため、改めてご案内をさせて頂きます。また、チケットの払い戻し方法等につきましても後日ご案内いたしますので、チケットは紛失されないよう大切に保管して頂きますよう、お願いいたします」と伝えた。

そして「公演を楽しみにされていた皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

崎山は21年1月アルバム『find fuse in youth』でメジャー・デビュー。TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第5期エンディングテーマ「嘘じゃない」、フジテレビ系ドラマ「顔だけ先生」主題歌「風来」、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」のエンディングテーマ「燈」などリリースしている。