元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自身の潔癖性具合について語った。

今回は通常のゲスト登場回ではなく、1人語り回。女性リスナーからのメール内容は潔癖性だった。田中が普段から番組内で話している内容に共感しているという。リスナーは自身の潔癖性の具体例として「酔っぱらった彼がもし帰ってきたらベッドに入ってきてほしくない」「外に出かけた服で布団に入らない」「床にバッグを置かない」「公共のトイレの洗面台にモノを置かない」「電車やバス、お店の手すりを信用していない」などを挙げた。

田中は「これ、ほとんど私、共感できる」と理解を示した上で「むしろ共感できない人がいることに驚くかも。共感できない？」と投げかけた。

そして「私、出かけた服でお布団入ってる男の人のベッドにはちょっと…眠れないわ一緒に」と語った。「でも、そういうところも疑わないといけないんだなと今、気付いたかも。男の人のお家に行って、ベッドになだれ込むことが万が一あったとしてさ。その時に『うわっこの人もしかしたら』っていう風に考えないといけないっていうことだもんね」と続けた。

さらに「そうなった時は、どっちも外出した服でベッドになだれ込むのかな？ でもな〜お風呂入らせてもらってもいいですかって言うのもなんかちょっとアレだしね。考えちゃう」と語った。