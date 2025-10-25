お手軽にそろえられる！【Ray㋲・加藤ナナ】が実践している「お風呂上がり用ケアアイテム」

寒い季節こそ、愛され度満点なましゅまろボディを目指そう♡ そこで今回は、Ray㋲・加藤ナナが実践している「デイリーケア」についてお届けします。かとうちゃんは、お風呂上がりに瞬時にできる保湿を習慣化いるんだとか。どれも真似しやすい3ステップケアアイテムをお見逃しなく。

お洋服だけでなく、ランジェリーの撮影も可愛くこなすRay㋲・加藤ナナが実践している、ボディ作りのアレコレを特別にご紹介！手軽にできることをコツコツ積み上げるのが、かとう流です。

デイリーケア：いつもはこの3ステップだけ

日々、撮影があるから人並み以上にボディケアの意識はあるけど、決してそんなにストイックじゃない。

そんなかとうちゃんは、お風呂上がりに瞬時にできる保湿を習慣化して全身のうるおいをキープしてるって！

ヌーディロール 11,000円／プントゥ オレンジシアーブラ 12,100円／Nah チュールスカート 15,990円／ZARA（ザラ）

NANA's comment

「猫と一緒に暮らしているので、いつでも触れあえるようベタつかないものがアイテム選びの基準。

でも、保湿力はあきらめたくなく、ミスト化粧水とさらりとしたミルクで全身を一気に保湿したあと、乾燥する部位だけ追いクリームという流れにたどり着きました」