◆男子ゴルフ アジア太平洋アマチュア選手権 第３日（２５日、ドバイ・エミレーツＧＣ＝７２８９ヤード、パー７２）

４位で出た１６歳の長崎大星（宮崎・勇志国際高）が８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１７アンダーに伸ばし、後続に５打差の単独首位に浮上。来年４月のメジャー、マスターズ出場に王手をかけた。

ホールアウト後に「今回の試合は一番自分の中でフォーカスができた試合。３日間いいスコアで上がれたことはすごくうれしい。ずっとマスターズを目指しているので、明日は一打一打を大切に頑張りたい。自分のゴルフをコツコツやりたい」と話した。

今年の日本アマチュア選手権２位の長崎は２００９年１０月４日生まれ。１６歳６か月での出場となれば、２００９年の石川遼の１７歳６か月を更新する日本勢最年少となる。

首位で出た中野麟太朗（早大）は７１で回り、１２アンダーの２位。１０位で出た片野貫一朗（光英ＶＥＲＩＴＡＳ高）は６８で８アンダーの８位。

大会はアジア太平洋地域の将来有望なアマチュアゴルファーの育成を目的に２００９年に第１回を迎え、１０、１１年に松山英樹が優勝。１８年は金谷拓実、２１年は中島啓太が制し、翌年のマスターズに出場した。