◇スピードスケート全日本距離別選手権(25日、長野市エムウェーブ)

女子1000メートルで1分14秒74のタイムで優勝した郄木美帆選手がレースを振り返り、さらにタイムを伸ばすべく今後に向けた改善点を語りました。

インタビューの開口一番、郄木選手は反省点を口にし「大きな反省点としては、スタートの後のコーナーと、600m通過前の3つ目のコーナーですね。特に目立って大きいミスがあり、まだはまっていないと感じたレースでした」と振り返りました。

出場選手では唯一の1分14秒台と、好タイムではあったものの、郄木選手は満足していません。「14秒台は出したんですけど及第点と言うにはちょっと惜しいところは多いかなと感じています」と述べました。また「少しずつ出来るようになってきているところも多いので、そこは伸ばしつつ、大きな課題となるコーナーにどう向き合っていくかというのは、今後大事になってくるかなと」と意気込みを語りました。

さらに課題克服に対してはトライする日々であることを明かし「自分の中で得たアイデアを実際にやってみて、出来ているなと思う部分と出来なかった部分を次につなげて繰り返しているんですけど、(練習とは異なり)本気で取りに行く動き、メンタルの中で、それをどこまで出来るのかということと、その環境下でしか起こらない体の動きがあるので、自分の中で少しでも引っかかるポイントを集めては改善しての繰り返しではあるんですけど」と試行錯誤の裏側を明かしました。

今回の優勝で、この大会の女子1000メートルでは9連覇。それについては「この年齢までやっていてよかったなと思える点ですね。タイム差やレース内容では、去年まであった差は、現時点でそこまでないと感じているので、さらによくなれるとポジティブにとらえられるところと、9連覇に安心していてはいけないなという気持ちがあります」と複雑な心境を口にしました。