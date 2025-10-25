現役選手が自慢ののどを披露したカラオケ大会＝２５日、川崎競輪場西ステージ

川崎競輪場（川崎市川崎区）は２５日、今年最後となる地元でのレース（２５〜２７日）に合わせ、家族向けイベントを開催した。現役選手のカラオケ大会やダンス教室などが行われ、盛りだくさんの企画を来場者らが楽しんだ。

同競輪場はメインスタンドの改修工事に入るため、１１月〜来年７月末まで本場開催は休止となる。改修前最後のレースを盛り上げようと、「２０２５ラスト開催！川崎競輪秋祭り！」と銘打ち、近隣住民とファン向けの企画を用意した。

屋外広場のステージでは、カラオケ好きで知られる板根茜弥さん（３６）ら現役の３選手が、ファンの拍手を浴びながら流行曲を熱唱。川崎競輪所属の斎藤輝彦さん（４２）は「レースの比ではないくらい緊張した。応援ありがとう」と笑顔を見せていた。

会場では、ヤギやポニーなどと触れ合える移動動物園やハロウィーンに合わせたダンス教室なども行われ、子どもたちが楽しんだ。レースが始まると、神奈川の選手を応援する「選手応援隊」ができ、バンクを疾走する選手らに熱い声援を送った。イベントは２７日まで（子ども向け企画は２６日まで）。