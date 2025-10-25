新日本プロレス２５日埼玉・熊谷大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ａブロック公式戦で、ＹＯＨ（３７）、マスター・ワト（２８）組がテンプラリオ、ジェイコブ・オースティン・ヤング（３３）組を下し、３勝目をあげた。

前ＩＷＧＰジュニアタッグ王者は開幕２連勝と、復権へ絶好のスタートを切っている。１０分過ぎにジェイコブと一騎打ち状態となったＹＯＨが、ジェイコブスラダーを回避。ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥは防がれたものの、ワトがエプロンからスワンダイブ式エルボーアッパーカットをさく裂させ、攻勢に出た。

２人はテンプラリオにダブルのトラースキックを決めると、立て続けにジェイコブにも発射。最後は合体技Ｆａｌｃｏｎ ｂｌｏｗでジェイコブを沈め、貫禄勝利を収めた。

ユナイテッド・エンパイアの外国人コンビを下して無傷の３連勝を飾ったＹＯＨは「俺も自分の帝国を創ろうかな、そろそろ」とニヤリ。ワトも「最後の最後まで突っ走って必ず優勝しますので。ＹＯＨさんとともに栄冠をつかみたいと思います」と自信をのぞかせた。

ＡブロックではＹＯＨ＆ワトとともに、ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯが３連勝発進。この両チームが直接対決（３０日、福井）を残しており、さらに１敗で追うチームもないため、Ａブロックの突破争いは開幕３日目にして早くも２チームに絞られた。