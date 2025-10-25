◇スピードスケート 全日本距離別選手権 第２日（２５日、長野・エムウェーブ）

女子１０００メートルで、山田梨央（直富商事）が、１分１５秒１５で高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続く２位に入り、３位に入った２４日の女子５００メートルに続き表彰台を確保した。

最初の２００メートルをメンバー最速の１７秒８６で入り勢いに乗ると、短距離では珍しくバックストレートをバックハンドで滑り６００メートル通過も２７秒２６でトップ通過。ラスト１周は３０秒０３と高木にラップを奪われたが、力強い滑りを披露した。山田は「６００メートルのラップを出すことができて、それでいて大きくラップを落とさないというとろで一つ自信になったかな。２７秒後半くらいで６００メートルのラップを回ってくる予定だったんですが、そこは驚いたんですが、そのあとに大きくバランス崩したり、落とすことなくゴールできたのは良かった」と手応えを話した。

昨季２月のポーランドのトマショフマゾウィエツキで行われたＷ杯同種目で３位に入り、自身初となる表彰台に立ったように、力をつけてきている。「高木さんの背中をみてやってきた。少し近づくことができたかな。ただ、食らいついて追い抜かしていこうとなるまではまだ力が足りていない。しっかり前を見据えつつ自分の滑りを改善してしっかり追っていきたい」と心に誓った。