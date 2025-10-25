ラジオパーソナリティーで、映画評論家の浜村淳（９０）が大腸がん治療のため休養していることが２５日、分かった。所属事務所「一丁目一番地株式会社」がＨＰを更新し「浜村淳の入院・手術に関するお知らせ」とアップした。

平素より弊社所属タレント浜村淳を応援いただき、誠にありがとうございます。

この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました。幸い早期に発見されたもので、医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております。現在は前向きに治療に取り組んでおり、手術後は一定期間入院・療養を経て、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいります。​

関係者の皆さま並びにファンの皆さまにはご心配をおかけしますが、どうか温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。引き続き、浜村淳への温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

浜村は１８日からＭＢＳラジオ「ありがとう浜村淳です土曜日です」（土曜・前８・０）を検査入院のため欠席。フリーアナウンサーの森たけしが２週連続で代役を務めた。