東京オリンピックのスポーツクライミング女子複合で銀メダルを獲得した野中生萌が、巧みな「折りたたみ術」で難関コースを完登した。各国が苦戦するコースを楽々と攻略した姿にファンたちも大興奮だ。

【映像】手足を“ぐにゃり”野中生萌の超絶パフォーマンス

世界のトップクライマーが一堂に会する「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日に開幕。3日目には『ボルダー』の決勝が行われた。

ロープを使わずに、高さ4〜5メートルの壁に設定された課題を登るこの種目。初日に行われた予選で日本はトップ通過を果たした。迎えた決勝では、他国が苦戦するなかで日本勢は完登ラッシュを見せる。

中でも1巡目の最終チャレンジャーとしてトライした野中は、圧巻のプレーを見せた。軽々とジャンプして最初のホールドをよじ登ると、解説の宮澤克明氏も「キャプテンは落ちません」と野中のクライムを安心して見ているようだった。

最後の課題では、両手の力だけで自身の体を持ち上げて左足をかけて安定させる。そこからうまく足を折りたたみながらホールドの上に立ち上がる柔軟性を見せた。最後のホールドを右手、左手の順番に掴んで完登となっている。

実況のMCアリー氏は「腕が震えることもありませんでした。まっすぐ上がれているんですよ。なぜ？」と驚く。続けて「で、足の折りたたみ方！生萌も一撃！」とあっという間のクリアに驚きを隠せない様子だった。

およそ2分半で4人全員が完登を見せた日本の活躍にABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「すげーな！あっという間！」「危なげないとはこのことよ」「野中の安定感は流石」「持ち時間の半分だよ？えぐない？」「他の国が苦戦してたからどうかなと思ったのに楽勝だったな」とこちらも驚きの声が並んだ。

（ABEMA『IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025』／(C)IFSC）