テレビ朝日系「ガリベンチャーＶ」が２２日に放送され、バイきんぐ・小峠英二が出演した。

この日は人気企画「ＲＯＣＫ本木社員食堂」を進行。ロックバンド・氣志團の綾小路翔が登場した。

綾小路は「中学校のときに一応、バンドはじめてるんですけど」と回想。「もう高校生（のとき）はイベントとかも自分たちでやるようになって。一番、僕の中で『まちがいないぞ』っていうメンバーを集めたんで。木更津の。で、上京するんですけど。それが氣志團の前で」と振り返った。

綾小路は、当時の自身を述懐し「本当に自己肯定感に満ちあふれてて。もう今なくなっちゃった原宿の表参道口の方にあった歩道橋の上から『どうも！ちょっくら伝説作りに来ました！』みたいなこと言っちゃってるヤバい奴で」と目を細めた。

つづけて「結局、（東京に）出てくるすべがなかったんで、ガソリンスタンドに就職したんですよね。バンドなんかもうほぼやらずに。朝から晩まで働いて。（音楽活動は）どんどん暗黒時代になっていくんで。バンドやるまで実は２年以上かかる」と明かした。

綾小路は転機を聞かれ「本当に情けないことに（就職していた）会社をバックれちゃうんですよ。良くしてもらってたのに。とりあえず片っ端から木更津の同級生で東京にいる奴、全員探していた人間をメンバーに。技術はもう全然なんで、その時のベースは今の相方的な（早乙女）光くん。彼はベースで高校生の時にちょっとやったことあるけども、ほとんど弾けない。それが最初の。同級生で組んだ氣志團」と話した。

綾小路は「インストバンドだったですし。もう演奏力も超低いんで。歌なかったです。もう歌える人もいないし」と、当初は全く人気のないバンドだったと振り返ったが、浮上の大きなきっかけとなったのが暴走族の集会だったと告白。

「（メンバー）みんなで夜、新高円寺で飲んでいたら、何年ぶりかに見る。しかも、まさか東京で暴走族を見かけて。こっちも『がんばれよー！』ってやったら、めちゃくちゃ全力でペットボトル投げ返されて。応援したのに『うわ、なんて狂暴なんだ…』って。それを見た時にフラッシュバックが。中学校２年生の時にみんなで初めて。集会に行った時の景色。思い出して。これ、曲できないかなと思って。その日の帰り道、家に着くまでの間、なんとなくサビだけできてたんです。歌詞もその場で『瞬きもせずにー』って。そこから作ったのが『Ｏｎｅ Ｎｉｇｈｔ Ｃａｒｎｉｖａｌ』」と述懐。

氣志團を瞬く間に人気ロックバンドへと押し上げた大ヒット曲「Ｏｎｅ Ｎｉｇｈｔ Ｃａｒｎｉｖａｌ」の誕生秘話を明かし、小峠を感心させていた。