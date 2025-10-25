蓬莱舞は、自分のことをイマドキではないと言う。

「好きなマンガは紙派ですし、仕事で東京に来るときも紙の切符を買います。もともとネットをあまり使わないですし、アナログのものが好きですね。デジタルに全然詳しくないからでもあるんですけど（笑）」

ただ、興味がある分野のことは知っていきたいとのこと。

「グラビア撮影の機会が増えてきて、『大人っぽい顔もするね』と言われることもあるんですけど、自分ではわからなくて。撮られている感覚はなんとなく変わってきているんですけど、そういうことはあまり意識せずに自然体でいようと思います」

マイペースな彼女の変化は、緩やかだ。だからこそ、目を離さずに見続けよう。

ほうらいまい

19歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。以降、グラビアに加え、映画やドラマを中心に女優としても活躍している。そのほか最新情報は、公式Instagram（@horai_libera_official）にて

写真・佐藤佑一

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・萩村千紗子