息子などになりすまして倉敷市の高齢女性から現金をだまし取ろうとした疑いで、岡山市中区の男が逮捕されました。女性の協力による「だまされた振り作戦」で未遂に終わり現行犯逮捕されたということです。

詐欺未遂の容疑で逮捕されたのは、自称・岡山市中区江並の会社員の男（30）です。警察によりますと男は、いわゆるトクリュウグループのメンバーとみられる人物らと共謀し現金をだまし取ろうと企て、まず、メンバーがきょう（25日）、倉敷市の女性（85）の自宅に電話をかけ、「借金の利子の返済のために現金が必要」「現金を弁護士の代理人に渡す必要がある」などと嘘を告げました。そして、弁護士の代理人になりすました岡山市中区江並の会社員の男（30）が倉敷市内で女性から現金100万円をだまし取ろうとしましたが、女性から被害の申告を受けた警察が、女性との協力で「だまされた振り作戦」を実施し、現金を受け取りに来た男を現行犯逮捕したということです。

警察の調べに対し、男は「お小遣いを稼ごうと思い、被害者から現金の入った封筒を受け取った」などと容疑を認めているということです。女性はこれまでに同様の手口で、約220万円をだまし取られているということで、警察では、今回の事件との関連も含めて捜査しています。