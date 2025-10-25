（台北中央社）台湾で初めてアフリカ豚熱（ASF）の感染が確認された。ASF中央災害対策センターが25日午後の記者会見で発表した。



中部・台中市の養豚場で死んだブタの検体から21日までにASFの陽性反応が出た。



ASF中央災害対策センターで指揮官を務める陳駿季（ちんしゅんき）農業部長（農相）によると、その後のウイルス株を分離しての検査で感染が確認された。農業部（農業省）は国際獣疫事務局（WOAH）に通報する。



陳時中（ちんじちゅう）行政院政務委員（無任所大臣）は26日までに全国の養豚場の状況確認を終えるとしつつ、現段階で感染の拡大を示す証拠はないとした。



感染まん延を防ぐため、ブタの移動や食肉処理を禁じるなどの措置が22日から取られている。



